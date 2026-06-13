| : Copa Mundial de la FIFA 2026: La polémica por el 'cooling break' | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
La polémica por el cooling break en el Mundial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La polémica por el 'cooling break' en el Mundial

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