El futbolista Jesús Barco se convirtió en el nuevo participante de “La Granja VIP”, confirmando así los rumores que habían surgido días atrás, tras una filtración protagonizada por Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

En la reciente emisión de “La Granja VIP” se presentó de forma oficial a Jesús Barco como nuevo integrante del programa. El futbolista apareció con un semblante relajado y agradeció a la producción por la oportunidad de sumarse al reality.

En sus primeras declaraciones, Jesús expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva experiencia y dejó en claro cuál es su principal motivación: “Estoy acá por mi hija”, señaló, mostrando una faceta más personal ante las cámaras.

El futbolista se sumó al reality de convivencia, donde compartirá experiencias con Melissa Klug y Samahara Lobatón. (Foto: YouTube / "La Granja VIP")

Los rumores del ingreso del futbolista no surgieron de la nada. Desde que Melissa Klug llegó al programa, el nombre de Jesús Barco ya sonaba con fuerza en el reality. Durante una conversación en vivo entre la ‘Blanca de Chucuito’ y su hija Samahara Lobatón se filtró la sorpresa del nuevo capataz que sería parte de la competencia.

La revelación desató una serie de reacciones en redes sociales, donde han cuestionado la transparencia del programa, especialmente tras la filtración previa, sugiriendo que ciertos hechos podrían estar previamente definidos y no sería tan espontáneo como lo quieren hacer ver.

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La llegada del jugador no solo responde al interés mediático, sino que también añade un componente emocional a la competencia. Su vínculo con Melissa Klug, quien también forma parte del programa, y su cercanía con Samahara Lobatón, generan un escenario cargado de tensiones familiares que podrían influir en la convivencia.

Como se sabe, “La Granja VIP” es un reality show de convivencia extrema donde famosos viven en una granja, sin lujos, realizando labores rurales y desafíos físicos. En Perú, se emite por Panamericana Televisión a partir de las 8:30 p.m. y en YouTube 24/7.