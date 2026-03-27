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Jesús Barco se convirtió en el nuevo participante de “La Granja VIP”. (Foto: Instagram / Jesús Barco - "La Granja VIP")
Jesús Barco se convirtió en el nuevo participante de “La Granja VIP”. (Foto: Instagram / Jesús Barco - "La Granja VIP")
Por Redacción EC

El futbolista Jesús Barco se convirtió en el nuevo participante de “La Granja VIP”, confirmando así los rumores que habían surgido días atrás, tras una filtración protagonizada por Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

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