La actriz Yiddá Eslava quedó fuera de ‘La Granja VIP’ tras recibir una recomendación psicológica para alejarse del programa, debido a un cuadro de ansiedad agudo, especialmente tras el episodio de epilepsia que sufrió hace algunos días, por el que fue hospitalizada.

“Lo primero que queremos es protegerte. La idea es que abandones el reality por tu salud y por la protección que mereces”, explicó Karina Flores, psicóloga del programa, tras analizar el comportamiento de Eslava en los últimos días, sugiriendo que su retiro prevenía posibles daños irreversibles a su salud mental.

La decisión se tomó después de que la actriz se desmayara y tuviera convulsiones en la cocina frente a sus compañeros, ya que, según el informe oficial indica que el estrés del programa empeoró su condición previa.

Por su parte, Eslava reveló que el factor emocional, sumado a la distancia de sus hijos, agravó su estado, detallando que, si bien intentó manejar la situación, el cuadro médico sobrepasó su control.

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“Tuve un episodio epiléptico, que son muchas convulsiones seguidas. Me sentía mal y, desde el primer momento que sentí algo, debí tomar la pastilla. Cuando ya pasé ese umbral, esa pastilla ya no me hace efecto” , confesó Eslava conmovida.

Para luego señalar al despedirse de sus compañeros: “Es raro que en un reality de convivencia ese tipo de cosas no terminen siendo un contenido jugoso para el resto de personas. Agradezco que se cuide a la persona que lo vive”.

En tanto, mediante sus redes sociales y acompañada por sus hijos con Julián Zucchi, se mostró optimista y aseguró que siente “más ganas de salir adelante” tras su participación en 'La Granja VIP’, agregando: “Dios tiene preparado algo para mí. Ahora a trabajar más duro: shows, talleres, teatro infantil y actuación”, concluyó.

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