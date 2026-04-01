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Por su parte, Eslava reveló que el factor emocional, sumado a la distancia de sus hijos, agravó su estado | Foto: La Granja VIP (Captura)
Por su parte, Eslava reveló que el factor emocional, sumado a la distancia de sus hijos, agravó su estado | Foto: La Granja VIP (Captura)
Por Redacción EC

La actriz Yiddá Eslava quedó fuera de ‘La Granja VIP’ tras recibir una recomendación psicológica para alejarse del programa, debido a un cuadro de ansiedad agudo, especialmente tras el episodio de epilepsia que sufrió hace algunos días, por el que fue hospitalizada.

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