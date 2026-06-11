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La pareja se casó por la vía civil el pasado 2 de junio | Foto: Instagram / Composición EC
La pareja se casó por la vía civil el pasado 2 de junio | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Karla Tarazona aseguró que la llamada “maldición de los tres años”, una racha asociada a la duración de los antiguos romances del cantante Christian Domínguez, no afectará su matrimonio debido al tiempo real que llevan compartiendo desde que se conocieron.

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