La conductora de televisión Karla Tarazona aseguró que la llamada “maldición de los tres años”, una racha asociada a la duración de los antiguos romances del cantante Christian Domínguez, no afectará su matrimonio debido al tiempo real que llevan compartiendo desde que se conocieron.

Entrevistada en “Arriba mi gente”, Tarazona restó importancia a las infidelidades de su ahora esposo hacia sus exparejas en años anteriores, prefiriendo destacar la estabilidad de su relación, la cual inició en 2013.

Karla Tarazona se casó con Christian Domínguez el pasado 2 de junio | Foto: Instagram / SYSTEM

“Si juntamos los 3 años y medio anteriores más estos casi 2 años ya son más de 5 años”, explicó la presentadora, insinuando que los periodos en que Domínguez permanecía fiel quedaron atrás.

La pareja también aprovechó la entrevista para responder a las críticas en redes sobre su boda, donde ofrecieron carapulcra con chancho al palo en lugar de los bocaditos tradicionales.

Tarazona tomó los comentarios con humor y señaló que quienes esperaban otra comida pueden ponerla en sus propias fiestas, mientras que Domínguez aclaró que inicialmente solo planeaban firmar los papeles en la notaría, pero un grupo de amigos cercanos les preparó un almuerzo para 83 personas.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

Por último, tras su regreso de un viaje por Estados Unidos, la conductora descartó de forma tajante estar embarazada en este momento, aunque confirmó que buscarán un bebé el próximo año mediante óvulos congelados.

“Sí hay planes, porque ya tengo 43. Y entonces uno tiene que ser muy responsable al momento de decidir tener hijos y en esta oportunidad va a ser una decisión de ambas partes”, afirmó.

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