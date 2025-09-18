Uno de los momentos más polémicos vive la televisión estadounidense, luego de que el programa “Jimmy Kimmel Live!” fue retirado del aire indefinidamente tras las declaraciones de su presentador sobre el asesinato del conservador Charlie Kirk. Debido a que la decisión desató una ola de cuestionamientos, te damos a conocer en esta nota quiénes son los ejecutivos que decidieron retirar el late-night show de la programación de ABC. Pero ¿qué dijo exactamente?

LAS PALABRAS DE JIMMY KAMMEL QUE DESATARON LA FURIA PARA SU SUSPENSIÓN

Durante su programa nocturno habitual, el comediante se refirió a la reacción política en Estados Unidos sobre el ataque que acabó con la vida del fundador de Turning Point USA, asesinado el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. “La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo en su monólogo humorístico el lunes 15.

Pero ahí no se detuvo, pues se refirió a la reacción y medida del presidente Donald Trump de ondear las banderas de EE.UU. a media asta en su honor. “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado”.

Vale precisar que MAGA son las siglas del eslogan Make America Great Again (en español, hacer a Estados Unidos grande de nuevo), que es usado por muchos partidarios del presidente Donald Trump.

LOS EJECUTIVOS QUE DECIDIERON EL RETIRO DEL LATE-NIGHT SHOW “JIMMY KIMMEL LIVE!”

Son dos los principales ejecutivos de Disney que estuvieron detrás del retiro del aire del late-night show “Jimmy Kimmel Live!”, el 17 de septiembre. Ellos son:

BOB IGER. Es director ejecutivo de The Walt Disney Company, regresó a la empresa en noviembre de 2022 después de desempeñarse en el mismo cargo y como presidente de 2005 a 2020, y luego como presidente ejecutivo y presidente de la junta hasta 2021.

El Sr. Iger fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en enero de 2020 y en el Salón de la Fama de la Radiodifusión y el Cable en 2015. Actualmente, forma parte de las juntas directivas del Museo y Memorial del 11-S y de Bloomberg Philanthropies.

DANA WALDEN. Es copresidente de Disney Entertainment. En este puesto, Walden lidera las marcas y negocios de contenido de Disney, reconocidos mundialmente y galardonados, como ABC Entertainment, ABC News, ABC Owned Television Stations, Disney Branded Television, Disney Television Studios, Freeform, FX, Hulu Originals, National Geographic Content y Onyx Collective.

Fue quien habló por teléfono con Kimmel horas antes de que comenzara a grabar su programa. “Ambas partes se comportaron de manera muy profesional y educada” y Disney espera que el show retorne pronto al aire, señaló una fuente a Deadline.

PERO ¿QUÉ INFLUYÓ EN LA DECISIÓN DE AMBOS?

Uno de los factores que influyó en los ejecutivos de Disney para cancelar “Jimmy Kimmel Live!” fue que Nexstar Media decidió suspender las trasmisiones del late-night show en “un futuro próximo”, indicó una fuente al WSJ.

En una declaración a People, la compañía aclaró que “se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

