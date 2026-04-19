Resumen

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Sabrina Carpenter sorprende en Coachella al invitar a Madonna al escenario. (Foto: Instagram /@sabrinacarpenter)
Sabrina Carpenter sorprende en Coachella al invitar a Madonna al escenario. (Foto: Instagram /@sabrinacarpenter)
Por Redacción EC

Dos generaciones se unen en el mismo escenario. La segunda fecha del Coachella 2026 dejó una de sus escenas más memorables con Sabrina Carpenter como protagonista, ya que tuvo como invitada especial a Madonna durante su show. El gesto no solo emocionó al público, sino que desató la euforia de todos tras ver el encuentro de dos generaciones del pop.

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