Dos generaciones se unen en el mismo escenario. La segunda fecha del Coachella 2026 dejó una de sus escenas más memorables con Sabrina Carpenter como protagonista, ya que tuvo como invitada especial a Madonna durante su show. El gesto no solo emocionó al público, sino que desató la euforia de todos tras ver el encuentro de dos generaciones del pop.

El festival Coachella 2026 se viene desarrollando en California, exactamente en el Empire Polo Club. En el segundo fin de semana, Sabrina Carpenter sorprendió al público con su interpretación “Vogue”, cuando de pronto apareció en el centro del escenario Madonna y entonó “Strike the pose”.

Durante el show, ambas cantantes interpretaron éxitos como “Like a Prayer” y adelantaron material inédito vinculado al próximo álbum de Madonna, titulado “Confessions II”, un proyecto que la cantante lanzará el próximo 3 de julio y que funciona como secuela de su influyente disco de 2005 “Confessions on a Dance Floor”. Además, con este álbum marca su regreso discográfico luego de siete años sin publicar un disco.

Sabrina Carpenter sorprende en Coachella al invitar a Madonna al escenario. (Foto: Captura de YouTube / Coachella 2026)

“Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí”, explicó Madonna.

Cabe recordar que Madonna también regresa a los escenarios de Cochaella desde el 2015, año que participó como invitada durante el show de Drake. Este momento también se convirtió en un día especial para la artista.

“Hace 20 años, en este mismo día, actué en Coachella. Estaba en la carpa de dance y fue la primera vez que interpreté ‘Confessions On A Dance Floor: Part I’ en Estados Unidos, y eso fue muy emocionante para mí”, dijo ante el público.

Sabrina Carpenter y Madonna acaban de interpretar juntas Like A Prayer en Coachella 🤯 pic.twitter.com/HevURzZbW2 — Alitz (@AlitzTzadkiel) April 18, 2026

“Así que pueden imaginar lo emocionante que es para mí estar de vuelta 20 años después… es como un momento de círculo completo, muy significativo para mí”, agregó la artista con notable emoción.

La reciente aparición de Madonna en Coachella llega pocos días después de que la artista anunciara el lanzamiento de “Confessions II”. Este disco, programado para el 3 de julio, marcará el regreso al icónico sonido dance que definió “Confessions on a Dance Floor” (2005), considerado uno de los trabajos más exitosos y aclamados de su carrera.