Sabrina Carpenter fue una de las artistas más destacadas en los MTV Video Music Awards 2025, no solo por su interpretación llena de sensualidad, sino también por el mensaje que llevó al escenario en defensa de los derechos trans. Su show dividió opiniones entre los fanáticos y generó un intenso debate en redes sociales.

Durante la ceremonia, la cantante de 26 años interpretó su tema más reciente, “Tears”, una canción con letras explícitas que acompañó con una coreografía bajo la lluvia. Para reforzar el mensaje, Sabrina estuvo acompañada por reconocidas drag queens como Honey Balenciaga, Symone, Dashaun Wesley y Richie Shazam, mientras sus bailarines sostenían carteles con frases como: “En las personas trans confiamos”, “Protege los derechos trans” y “Apoya a las personas drag”.

El espectáculo terminó siendo uno de los momentos más polémicos de la noche. Algunos usuarios acusaron a Sabrina de “fetichizar” a la comunidad trans, convirtiendo su performance en tendencia.

Su show incluyó una coreografía bajo la lluvia, lo que generó críticas por considerarlo “fetichización” y “activismo falso”, mientras otros la elogiaron por su apoyo. (Foto: Johnny Nunez / Getty Images for MTV)

“Hay un aspecto extraño de fetichización en todo esto de ‘proteger a las dolls’, pero prefiero no enfocarme en eso cuando todavía existe gente que quiere ‘exterminar a las dolls’”, opinó un internauta.

Otros fueron más críticos y señalaron que la artista convierte la feminidad en un producto hipersexualizado: “En el clásico estilo Sabrina Carpenter, la feminidad se convierte en algo plástico, diseñado para complacer a los hombres”, escribió otro usuario. Incluso hubo quienes cuestionaron que los artistas utilicen estas premiaciones para hacer activismo político.

La controversia aumentó cuando alguien recordó el reciente tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, cometido por una persona trans, y lo calificó de “insensible”. “Justo después de que un trans disparó en una escuela… esto se siente fuera de lugar”, escribió otro usuario. En cambio, muchos defendieron a Sabrina asegurando que es absurdo criticarla por defender los derechos trans y que el mensaje fue necesario.

La cantante ganó el premio a Mejor Álbum y en su discurso habló sobre la discriminación, la negatividad y la importancia de la música para transmitir luz y esperanza. (Foto: AFP)

Pese a las críticas, Sabrina regresó al escenario para recibir el premio a Mejor Álbum por Short N Sweet. En su discurso, agradeció a sus seguidores y a las drag queens que la acompañaron en el show: “Este es mi segundo Moonman, lo cual es una locura. Estoy muy agradecida con mis fans y con mis reinas en el escenario esta noche”.

La cantante también reflexionó sobre la importancia de la música frente a las críticas y la discriminación: “Este mundo puede estar lleno de negatividad, pero la música puede hacerte sonreír y sentir que el mundo es tuyo. Estoy muy agradecida por eso”.

El acto generó un debate entre quienes respaldaron a la cantante y quienes lo calificaron como una estrategia con fines lucrativos. (Foto: EFE)

Carpenter cerró su mensaje enviando amor a todos los nominados y a sus fanáticos: “Gracias por dejarme estar en esta sala con ustedes. Los amo mucho”.

Lista de los principales ganadores de los MTV Video Music Awards 2025

Video del Año: “Brighter Days Ahead” - Ariana Grande

Artista del Año: Lady Gaga

Canción del Año: “APT.” - ROSÉ & Bruno Mars

Mejor Álbum: Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Mejor Artista Nuevo: Alex Warren

Mejor Artista Pop: Sabrina Carpenter

Mejor Grupo: BLACKPINK

Mejor Colaboración: “Die With a Smile” - Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor Video Rock: “All My Love” - Coldplay

Mejor Video Latino: “Soltera” - Shakira

Video Vanguard Award: Mariah Carey

Premio Ícono Latino: Ricky Martin

