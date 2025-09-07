¡Tomen sus asientos y disfruten el show! Porque hoy se llevará a cabo la cuadragésima primera edición de los MTV VMA’s y el evento tendrá de todo un poco: pop del clásico, nuevos talentos, voces latinas, artistas surcoreanos y mucho más.

Estos VMA’s, además, estarán marcados por dos novedades. Será la primera vez que la transmisión de la gala, además de por el canal MTV, se realice por CBS (en Estados Unidos) y la primera vez que se entrega el premio MTV Latin Icon, creado para distinguir la cada vez más destacada escena musical latinoamericana.

Este trofeo lo recibirá Ricky Martin, quien se convertirá de esta manera en su primer receptor. Por otro lado, el MTV Vanguard Award será entregado a Mariah Carey.

Si ya estás en esta nota, es porque no te quieres perder ni un solo minuto del evento. Entonces, te invitamos a no irte, porque aquí encontrarás toda la información en vivo y en directo de la gala.

Ver los VMA’s 2025 ONLINE

Los MTV Video Music Awards 2025 se podrán seguir en televisión tradicional este año por MTV y CBS (si estás en los Estados Unidos), en streaming podrás conectarte a la transmisión desde Paramount+, Pluto TV y también podrás ver parte de la gala en YouTube.

La alfombra roja, como ya es usual, estará disponible para ver vía streaming de manera gratuita y legal. Sigue la llegada de las estrellas desde este enlace.

Estos son los horarios de inicio de la alfombra roja por país:

Perú, Colombia, Ecuador: 17 horas.

17 horas. México: 16 horas.

16 horas. Chile, Venezuela, Bolivia: 18 horas.

18 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay: 19 horas.

19 horas. Estados Unidos: 18 horas (zona este), 15 horas (zona pacífico)

Lista completa de ganadores

Actualizaremos minuto a minuto el anuncio de ganadores en esta nota.

Estos son los nominados. Indicaremos en este apartado quiénes se llevan los premios:

Video del año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance of the Year

Agosto 2024: Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Septiembre 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”

Octubre 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”

Noviembre 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”

Diciembre 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”

Enero 2025 – Katseye – “Touch”

Febrero 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”

Marzo 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”

Abril 2025 – Livingston – “Shadow”

Mayo 2025 – Damiano David – “Next Summer”

Junio 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”

Julio 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman With Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Post Malone ft. Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Best Pop

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Hip-Hop

Doechii – “Anxiety”

Drake – “Nokia”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J ft. Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4”

Best R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Partynextdoor – “No Chill”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Best Alternative

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

Sombr – “Back to Friends”

The Marías – “Back to Me”

Best Rock

Coldplay – “All My Love”

Evanescence – “Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Best Latin

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Shakira – “Soltera”

Best K-Pop

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again”

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Best Afrobeats

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems ft. Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start”

Wizkid ft. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Best Country

Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

Cody Johnson With Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Morgan Wallen – “Smile”

Best Album

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Best Long Form Video

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for Good

Burna Boy – “Higher”

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Doechii – “Anxiety”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Mejor dirección de video musical

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor dirección de arte

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Mejor fotografía

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor edición

Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”

Mejor coreografía

Doechii – “Anxiety”

FKA Twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Mejor grupo

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Blackpink

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Canción del verano

Addison Rae – “Headphones On”

Alex Warren – “Ordinary”

Benson Boone – “Mystical Magical”

BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman – “All the Way”

Chappell Roan – “The Subway”

Demi Lovato – “Fast”

Doja Cat – “Jealous Type”

Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami – “Golden”

Jessie Murph – “Blue Strips”

Justin Bieber – “Daisies”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”

Morgan Wallen ft. Tate McRae – “What I Want”

Ravyn Lenae ft. Rex Orange County – “Love Me Not”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “12 to 12”

Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”