¡Tomen sus asientos y disfruten el show! Porque hoy se llevará a cabo la cuadragésima primera edición de los MTV VMA’s y el evento tendrá de todo un poco: pop del clásico, nuevos talentos, voces latinas, artistas surcoreanos y mucho más.
Estos VMA’s, además, estarán marcados por dos novedades. Será la primera vez que la transmisión de la gala, además de por el canal MTV, se realice por CBS (en Estados Unidos) y la primera vez que se entrega el premio MTV Latin Icon, creado para distinguir la cada vez más destacada escena musical latinoamericana.
Este trofeo lo recibirá Ricky Martin, quien se convertirá de esta manera en su primer receptor. Por otro lado, el MTV Vanguard Award será entregado a Mariah Carey.
Si ya estás en esta nota, es porque no te quieres perder ni un solo minuto del evento. Entonces, te invitamos a no irte, porque aquí encontrarás toda la información en vivo y en directo de la gala.
Ver los VMA’s 2025 ONLINE
Los MTV Video Music Awards 2025 se podrán seguir en televisión tradicional este año por MTV y CBS (si estás en los Estados Unidos), en streaming podrás conectarte a la transmisión desde Paramount+, Pluto TV y también podrás ver parte de la gala en YouTube.
La alfombra roja, como ya es usual, estará disponible para ver vía streaming de manera gratuita y legal. Sigue la llegada de las estrellas desde este enlace.
Estos son los horarios de inicio de la alfombra roja por país:
- Perú, Colombia, Ecuador: 17 horas.
- México: 16 horas.
- Chile, Venezuela, Bolivia: 18 horas.
- Argentina, Paraguay, Uruguay: 19 horas.
- Estados Unidos: 18 horas (zona este), 15 horas (zona pacífico)
Lista completa de ganadores
Actualizaremos minuto a minuto el anuncio de ganadores en esta nota.
Estos son los nominados. Indicaremos en este apartado quiénes se llevan los premios:
- Video del año
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Billie Eilish – “Birds of a Feather”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”
- Artista del año
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd
- Canción del año
Alex Warren – “Ordinary”
Billie Eilish – “Birds of a Feather”
Doechii – “Anxiety”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Lorde – “What Was That”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Tate McRae – “Sports Car”
The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”
- Mejor artista nuevo
Alex Warren
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
Sombr
The Marías
- Mejor artista pop
Ariana Grande
Charli XCX
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Tate McRae
- MTV Push Performance of the Year
Agosto 2024: Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”
Septiembre 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”
Octubre 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”
Noviembre 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”
Diciembre 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”
Enero 2025 – Katseye – “Touch”
Febrero 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”
Marzo 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”
Abril 2025 – Livingston – “Shadow”
Mayo 2025 – Damiano David – “Next Summer”
Junio 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”
Julio 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
- Mejor colaboración
Bailey Zimmerman With Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”
Kendrick Lamar & SZA – “Luther”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Post Malone ft. Blake Shelton – “Pour Me a Drink”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Selena Gomez, Benny Blanco – “Sunset Blvd”
- Best Pop
Alex Warren – “Ordinary”
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Best Hip-Hop
Doechii – “Anxiety”
Drake – “Nokia”
Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”
GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
LL Cool J ft. Eminem – “Murdergram Deux”
Travis Scott – “4X4”
- Best R&B
Chris Brown – “Residuals”
Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”
Mariah Carey – “Type Dangerous”
Partynextdoor – “No Chill”
Summer Walker – “Heart of a Woman”
SZA – “Drive”
The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”
- Best Alternative
Gigi Perez – “Sailor Song”
Imagine Dragons – “Wake Up”
Lola Young – “Messy”
MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”
Sombr – “Back to Friends”
The Marías – “Back to Me”
- Best Rock
Coldplay – “All My Love”
Evanescence – “Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)”
Green Day – “One Eyed Bastard”
Lenny Kravitz – “Honey”
Linkin Park – “The Emptiness Machine”
Twenty One Pilots – “The Contract”
- Best Latin
Bad Bunny – “Baile Inolvidable”
J Balvin – “Rio”
Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Peso Pluma – “La Patrulla”
Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”
Shakira – “Soltera”
- Best K-Pop
Aespa – “Whiplash”
Jennie – “Like Jennie”
Jimin – “Who”
Jisoo – “Earthquake”
Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again”
Stray Kids – “Chk Chk Boom”
Rosé – “Toxic Till the End”
- Best Afrobeats
Asake & Travis Scott – “Active”
Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”
Rema – “Baby (Is It a Crime)”
Tems ft. Asake – “Get It Right”
Tyla – “Push 2 Start”
Wizkid ft. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”
- Best Country
Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”
Cody Johnson With Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”
Jelly Roll – “Liar”
Lainey Wilson – “4x4xU”
Megan Moroney – “Am I Okay?”
Morgan Wallen – “Smile”
- Best Album
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Kendrick Lamar – GNX
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m the Problem
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
- Best Long Form Video
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”
Damiano David – “Funny Little Stories”
Mac Miller – “Balloonerism”
Miley Cyrus – “Something Beautiful”
The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”
- Video for Good
Burna Boy – “Higher”
Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”
Doechii – “Anxiety”
Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”
Selena Gomez, Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”
Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”
- Mejor dirección de video musical
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Mejor dirección de arte
Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Lorde – “Man of the Year”
Miley Cyrus – “End of the World”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
- Mejor fotografía
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Miley Cyrus – “Easy Lover”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Mejor edición
Charli XCX – “Guess featuring Billie Eilish”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”
- Mejor coreografía
Doechii – “Anxiety”
FKA Twigs – “Eusexua”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Tyla – “Push 2 Start”
Zara Larsson – “Pretty Ugly”
- Mejores efectos visuales
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”
The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”
- Mejor grupo
Aespa
All Time Low
Backstreet Boys
Blackpink
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
Katseye
My Chemical Romance
Seventeen
Stray Kids
The Marías
Twenty One Pilots
- Canción del verano
Addison Rae – “Headphones On”
Alex Warren – “Ordinary”
Benson Boone – “Mystical Magical”
BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman – “All the Way”
Chappell Roan – “The Subway”
Demi Lovato – “Fast”
Doja Cat – “Jealous Type”
Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami – “Golden”
Jessie Murph – “Blue Strips”
Justin Bieber – “Daisies”
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”
Morgan Wallen ft. Tate McRae – “What I Want”
Ravyn Lenae ft. Rex Orange County – “Love Me Not”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Sombr – “12 to 12”
Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”
