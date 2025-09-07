Si te gusta la música, sigues a todas las estrellas del pop y amas las noticias de entretenimiento. Este domingo 7 de septiembre, tienes una cita con los MTV VMA’s, los premios que la cadena musical entrega desde los años 80 y que han ofrecido momentos memorables como el ‘twerking’ de Miley Cyrus, el beso de Britney Spears y Madonna y la interrupción del discurso de Taylor Swift por parte de Kanye West.

Aunque antes la gala solo se podía ver a través de la señal de MTV vía cable (en América Latina), desde hace un par de años la transmisión siempre tiene su espacio en streaming. Y por ello, en esta nota, te dejamos los enlaces oficiales para que no te pierdas la gala en tu plataforma de confianza preferida.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Cabe destacar que, si quieres ver la ceremonia en TV tradicional, podrás hacerlo en dos alternativas: el canal MTV (la clásica) y CBS, canal que este año por primera vez transmitirá el evento en los Estados Unidos.

¿Dónde ver los VMA 2025 en streaming?

Los Premios MTV Video Music Awards se podrán ver en streaming por las siguientes alternativas oficiales:

Paramount+

Esta será la plataforma oficial para los Estados Unidos. Podrás ingresar desde este enlace a seguir, tanto la entrega de premios, como el pre show y la alfombra roja.

DGo

Esta será la alternativa oficial para América Latina. Podrás conectarte desde este enlace (previa suscripción) y ver los premios desde la alternativa del canal MTV en vivo.

YouTube

Desde las 17 horas (Perú, Colombia, Ecuador) se podrá seguir la alfombra roja por el canal de YouTube oficial de los VMA aquí..

Horarios de los MTV VMA 2025

La ceremonia de entrega de premios empezará en los siguientes horarios por país:

Perú, Colombia, Ecuador: 19 horas.

19 horas. México: 18 horas.

18 horas. Chile, Venezuela, Bolivia: 20 horas.

20 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay: 21 horas.

21 horas. Estados Unidos: 20 horas (zona este), 17 horas (zona pacífico)

¿Qué esperar de los VMA’s?

Este 2025, Lady Gaga encabeza la lista de nominados a los Premios MTV Video Music Awards (VMAs). La estrella pop figura en doce categorías, entre ellas Artista y Canción del Año, apoyada por su más reciente disco “Mayhem” (2025), y destronando a Taylor Swift que por dos años lideró las candidaturas.

Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones; mientras que Ariana Grande y The Weekend, cuentan con siete. El latino con más nominaciones es Bad Bunny, quien compite en cuatro apartados.

Además, este año será especial para los latinos, pues la gala entregará por primera vez el Latin Icon Award, premio destinado a destacar el talento latinoamericano que ha hecho historia. El primer ganador será Ricky Martin.

El autor de ‘Livin la vida loca’ recibirá el nuevo galardón por su “carrera de cuatro décadas que lanzó la música y cultura latinas a la corriente ‘mainstream’ (general), con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario”, dijo la MTV en un comunicado.

Los MTV VMA’s 2025 se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre.