Las estrellas del pop global tienen una cita con la historia en la edición 2025 de los MTV VMA’s, los premios musicales que desde los años ochenta son el escenario de momentos icónicos. Y este 2025, parece que no será la excepción. Desde Sabrina Carpenter hasta Katseye, la lista de celebridades que estarán en la gala en Nueva York, es diversa y en esta nota te contamos todo sobre la gala.

El escenario confirmado es el UBS Arena, de Belmont Park de Elmont, Nueva York, en Estados Unidos. Jessica Simpson y su hermana Ashlee, así como la actriz Drew Barrymore y las voces detrás de HUNTR/X, de la película “Las guerras K-Pop” de Netflix, están entre las presentadoras confirmadas.

Además, habrá música en vivo a cargo de J Balvin, Mariah Carey y muchas estrellas. Y entre los reconocimientos de la velada se destaca el premio a la trayectoria de Ricky Martin, astro puertorriqueño detrás de hits como “Livin’ La Vida Loca”.

Hora y fecha de los MTV VMA’s 2025

Los MTV Video Music Awards 2025 se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre. La ceremonia tendrá alfombra roja, gala previa (con números musicales) y gala de entrega de premios. Estos son los horarios para conectarte a la transmisión de la entrega de premios:

Perú, Colombia, Ecuador: 19 horas.

19 horas. México: 18 horas.

18 horas. Chile, Venezuela, Bolivia: 20 horas.

20 horas. Argentina, Uruguay, Paraguay: 21 horas.

21 horas. Estados Unidos: zona Este (20 horas), zona Pacífico (17 horas)

¿Dónde ver los MTV VMA’s?

El canal oficial de transmisión de los premios es MTV, al que se puede acceder en países de América Latina como Perú a través de la señal de cable.

En streaming, estas son las opciones:

Paramount+: en este enlace para Estados Unidos.

PlutoTV: en este enlace para América Latina.

DGo: en este enlace, a través del canal de MTV.

Presentadores confirmados

Los MTV VMA’s, como decíamos al inicio de esta nota, contarán con varias celebridades invitadas en el rol de presentadores. Estos son los oficializados:

Jessica Simpson

Ashlee Simpson Ross

Brittany Snow de “Hunting Wives”

Malin Akerman de “Hunting Wives”

HUNTR/X (Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami)

Paris Hilton

Megan Stalter

Nikki Glaser

Drew Barrymore

Ice Spice

Ciara

Latto

Livvy Dunne

Números musicales confirmados

La gala de los VMA’s contará con mucha música, incluso la antesala tendrá números muy esperados. Aquí los detalles.

Artistas del pre-show:

KATSEYE con los temas “Gnarly” y “Gabriela.

En Extended Play Stage:

Bailey Zimmerman feat. the Kid LAROI

Lola Young

Megan Moroney

Shows musicales oficiales:

Lady Gaga

Alex Warren

Busta Rhymes (VMA Rock the Bells Visionary Award)

Conan Gray

Doja Cat

J Balviny DJ Snake

Jelly Roll

Mariah Carey (MTV Video Vanguard Award)

Post Malone

Tate McRae

Ricky Martin (Latin Icon Award)

Sabrina Carpenter

sombr

Premios especiales

Este 2025, dos grandes figuras de la música recibirán reconocimientos. Mariah Carey será honrada con el MTV Video Vanguard Award, el galardón más importante a la trayectoria de esta gala.

Por su parte, Ricky Martin recibirá un premio nuevo, creado para reconocer a talentos de la música latina: el Latin Icon Award. Finalmente, Busta Rhymes será consagrado con el MTV VMA Rock the Bells Visionary Award.

Y tú, ¿te animas a ver este evento? Cuéntanos a qué artista quieres ver más que a ninguno.