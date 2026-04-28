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Madonna y Sabrina Carpenter anuncian la fecha de lanzamiento de su nueva canción “Bring Your Love”. (Foto: Instagram / @madonna)
Madonna y Sabrina Carpenter anuncian la fecha de lanzamiento de su nueva canción “Bring Your Love”. (Foto: Instagram / @madonna)
Por Redacción EC

Madonna y Sabrina Carpenter lanzarán este jueves “Bring Your Love”, la canción que han grabado juntas y que estrenaron el pasado 17 de abril en el Festival de Coachella.

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