Madonna apareció por sorpresa en el concierto de Carpenter en el segundo fin de semana de Coachella, donde interpretaron juntas “Vogue”, “Like A Prayer” y una canción nueva que posteriormente se supo que era “Bring Your Love”.
Apareció vestida con un corsé rosa muy parecido al que llevó en Coachella y que fue robado, junto a otras piezas de vestuario, del camerino de la cantante, que ofreció una recompensa por su devolución aunque sin cuantificar la cifra.
Madonna, que también llevaba un velo hasta los pies y una falda corta con encaje con mitones a juego, estaba acompañada por Stuart Price, productor de su nuevo disco, y de Addison Rae, que la acompañó en algunas de las canciones.
“¡Dejad el móvil¡”, gritó la cantante a los asistentes, que no paraban de corear su nombre, según se puede ver en los vídeos publicados en las redes sociales por los asistentes.