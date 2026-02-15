PXNDX Vive y Desierto Drive confirman su llegada a Lima para un show especial

El regreso del rock alternativo latino a Lima ya es una realidad. El proyecto PXNDX Vive confirmó un concierto junto a Desierto Drive el próximo 10 de mayo en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.

El espectáculo revive la esencia del histórico grupo PXNDX, una de las bandas más influyentes del rock alternativo en español. El proyecto está liderado por el baterista original Jorge “Kross” Vázquez, quien encabeza un show que busca recuperar la intensidad y la catarsis colectiva que marcó a toda una generación.

Durante la presentación, el público disfrutará los temas más recordados del repertorio del grupo, en un formato pensado para recrear la experiencia en vivo que convirtió a la agrupación en fenómeno internacional.

La noche también contará con la participación de Arturo Arredondo y Ricardo Treviño, integrantes de Desierto Drive, quienes presentarán su actual etapa artística con un sonido más maduro y contemporáneo, manteniendo la esencia que los posicionó dentro de la escena alternativa.

La banda ofrecerá un repertorio propio y potente, demostrando la evolución musical de sus integrantes tras su etapa anterior. El show combinará momentos emotivos, clásicos del rock latino y una puesta en escena diseñada para una experiencia inmersiva.

El concierto se realizará el 10 de mayo y las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. Además, habrá preventa especial los días 16 y 17 de febrero con un 25% de descuento.