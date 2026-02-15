Resumen

PXNDX Vive y Desierto Drive confirman su llegada a Lima para un show especial. (Foto: Instagram)
El regreso del rock alternativo latino a Lima ya es una realidad. El proyecto PXNDX Vive confirmó un concierto junto a Desierto Drive el próximo 10 de mayo en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.

