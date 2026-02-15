Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting para el estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día”

Ca7riel y Paco Amoroso anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Free Spirits”, previsto para el 19 de marzo, tras haber ganado el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. Como primer adelanto, los argentinos estrenaron “Hasta Jesús tuvo un mal día”, colaboración al lado de Sting.

El anuncio estuvo acompañado por un comunicado difundido en redes sociales por Sting, quien aparece como mentor espiritual del dúo.

En el mensaje presentó un misterioso centro de bienestar holístico llamado “Free Spirits”, donde los músicos habrían buscado refugio tras cancelar su anterior disco “Top of the hills” luego de una crisis creativa y mediática.

Según la historia compartida por el propio artista británico, un programa de sanación de 12 pasos permitió canalizar el proceso emocional de la banda hacia un nuevo concepto musical. El álbum abordará justamente doce conflictos personales que llevaron al dúo a su punto de quiebre.

Como adelanto, los músicos lanzaron el sencillo “Hasta Jesús tuvo un mal día”, una colaboración junto a Sting que fue presentada en la alfombra roja de los premios Grammy. El tema simboliza el inicio de esta etapa reflexiva y rápidamente generó repercusión en redes sociales por la estética y la narrativa espiritual del proyecto.

El nuevo trabajo también dará paso al Free Spirits World Tour, una gira internacional que será anunciada próximamente y que mostrará la transformación artística del dúo sobre el escenario. Paralelamente, el mentor británico adelantó una experiencia sonora denominada “Conscious Listening Paradigm”, vinculada a la propuesta conceptual del álbum.

Con “Free Spirits”, Ca7riel y Paco Amoroso dejan atrás la presión de la fama para apostar por un enfoque creativo más consciente. El proyecto representa un reinicio artístico y emocional que busca conectar con el público desde una perspectiva más personal.