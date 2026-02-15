Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting para el estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Ca7riel y Paco Amoroso anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Free Spirits”, previsto para el 19 de marzo, tras haber ganado el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. Como primer adelanto, los argentinos estrenaron “Hasta Jesús tuvo un mal día”, colaboración al lado de Sting.

