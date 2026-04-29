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"Blow My Mind" forma parte del álbum Sexistential de la cantante sueca | Foto: Instagram (@ca7rielypacoamoroso)
"Blow My Mind" forma parte del álbum Sexistential de la cantante sueca | Foto: Instagram (@ca7rielypacoamoroso)
Por Agencia EFE

Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso han grabado junto a Robyn una nueva versión de ‘blow my mind’, uno de los temas incluidos en el álbum ‘Sexistential’, de la cantante sueca.

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