Este fin de semana, el dúo argentino Ca7triel & Paco Amoroso anunciaron la suspensión del lanzamiento de su esperado y nuevo álbum de estudio “Top of the hills”, así como su posterior gira mundial “hasta nuevo aviso”.

Y es que, la decisión, comunicada el mismo día en que el disco debía salir al mercado, responde a una necesidad de los artistas de priorizar su bienestar emocional frente a la alta exposición de su carrera “que no supieron” gestionar.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas ”, indicaba el mensaje.

Catriel Guerreiro de 30 y Ulises Guerriero de 31 (nombre de los cantantes) alcanzaron cinco Latin Grammys con "Papota" (2025), igualando el récord de Bad Bunny, pero admitieron que el ritmo de la industria superó su capacidad de gestión personal.

“Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, explicaron los músicos en su pronunciamiento. El lanzamiento discográfico había sido “grabado en apenas dos semanas electrizantes”, según datos de Sony.

Sin embargo, los artistas señalaron que el proyecto surgió en un contexto de “demasiada velocidad”, lo que los llevó a optar por una pausa indefinida. “Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso”.

La carrera del binomio se aceleró en el último año y medio. Tras su paso por Tiny Desk, con más de 46 millones de vistas en YouTube, el dúo realizó más de 60 conciertos en cuatro continentes, incluyendo festivales de renombre como Coachella, Glastonbury y Fuji Rock.

Esta intensidad parece haber confirmado las preocupaciones que los propios músicos manifestaron en entrevistas previas sobre la fragilidad del éxito masivo.

“A nosotros nos persigue el síndrome del impostor porque todo se ha acelerado en nuestra carrera. De repente todo el mundo te dice que eres genial, pero no perdemos de vista una idea: que en cualquier momento todo se puede ir a la mierda”, habían declarado a El País .

Por el momento, no se han establecido nuevas fechas para el lanzamiento de los doce temas que componen “Top of the hills” ni para la reprogramación de su gira.

“Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados”, sentenciaron.