A lo largo del tiempo considerando su consumo, las bebidas calientes como el café han adquirido mayor notoriedad, y convirtiéndose así en las principales aliadas contra el frío. Durante estaciones como el otoño suelen integrarse también a dieta diaria para recuperar energías, y suelen ser objeto de análisis que revelan características importantes entorno a la cafeína, por ejemplo. En esta ocasión muy particular, vamos a referirnos a resultados de estudio de investigación mediante los cuales termina revelándose que cierta cantidad de tazas tomadas diariamente, hoy figura asociado a un menor riesgo de padecer trastornos mentales. Conoce los detalles a continuación, y de manera puntual cómo puede también reducir nuestros niveles de estrés para brindarnos estilo de vida saludable.

LA CANTIDAD DE TAZAS DE CAFÉ QUE RESULTAN NECESARIAS PARA REDUCIR ALTOS NIVELES DE ESTRÉS

Una vez que algunas personas se levantan, la primera acción realizada es prepararse aquella taza de café cuya ingesta brinda grandes beneficios, y uno de ellos descubierto en 2026 con respecto a fortalecimiento de la salud mental.

Así lo revela estudio de investigación llevado a cabo por parte de especialistas del Instituto de Nutrición de la Universidad de Fudan, y publicado en Revista de trastornos afectivos, dando a conocer que durante periodo de 13,4 años, se terminó analizando el comportamiento de más de 460 mil personas para investigar la relación entre su consumo diario incluyendo “diferentes subtipos (instantáneo, molido y descafeinado)”, y diversos desórdenes psiquiátricos, y “explorar si estas relaciones difieren según el sexo o la capacidad metabólica de la cafeína”.

“En los modelos multivariados ajustados, se observaron asociaciones en forma de J entre el consumo de café y los resultados de salud mental, con el menor riesgo en el nivel de consumo moderado (2-3 tazas al día)”, figura remarcado como parte de dicho trabajo compartido el 15 de abril, y donde logra determinarse que la popular bebida tiene la capacidad de hasta mejorar el estado de ánimo de una persona.

¿LA CAFEÍNA AYUDA A RESTAURAR LA MEMORIA SOCIAL AFECTADA DEBIDO A LA FALTA DE SUEÑO? ESTO SE SABE

A nivel cerebral, la memoria resulta crucial porque define la identidad y permite el aprendizaje, siendo el café la tradicional bebida que podría tener efectos restauradores si logra verse afectada debido a dificultades para conciliar el sueño.

De acuerdo a estudio de investigación realizado por parte de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur (NUS Medicine), y basado en experimento llevado a cabo con ratones privados de descanso, hoy se revela que estimulante natural del sistema nervioso central bloqueando los receptores de adenosina, posee la capacidad de restablecer el conjunto de recuerdos acumulados, y dañados por el insomnio de manera muy particular, por ejemplo.

“La suplementación con cafeína restauró tanto la plasticidad sináptica de larga duración en la vía EC-CA2 como la memoria social en ratones privados de sueño, sin inducir hiperactividad en los animales de control”, expresan los autores de trabajo mediante el cual termina demostrándose puntualmente, que “la privación de sueño compromete la plasticidad dependiente de CA2 y la cognición social a través de la señalización de los receptores de adenosina”, e identificando así a CA2 como una región vulnerable y de relevancia terapéutica.

¿BEBER CAFÉ O TÉ REDUCE EL RIESGO DE PADECER DEMENCIA? LO QUE REVELA ÚLTIMO ESTUDIO

Nueva investigación entorno al café y sus beneficios, hoy llama la atención de medios y personas a nivel global, debido a resultados asociados a la posibilidad de evitar contraer demencia si la consumimos de manera moderada.

Ahora desde JAMA Network, la noticia trasciende tras publicación de resultados realizada entorno a la ingesta de dicha bebida y también el té, y que mediante estudio de cohorte prospectivo de 131 mil 821 individuos, termina revelándose su importancia de cara a fortalecer funciones cerebrales como la memoria, el pensamiento, lenguaje, juicio, y también comportamiento.

“Un mayor consumo de café con cafeína se asoció significativamente con un menor riesgo de demencia”, refieren investigadores del Mass General Brigham y de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Broad, enfatizando que tras 43 años de seguimiento, el trabajo de investigación incluyendo a “participantes femeninas del Nurses’ Health Study”, evidencia escasas chances de contraer el mal de Alzheimer, y “una función cognitiva ligeramente mejor” para quienes lo toman “en niveles de consumo moderados”.