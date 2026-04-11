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Las ráfagas de mi memoria: A dos días de las urnas

“El Perú me ha dado una piel dura frente a las crisis, pero el corazón, ese sigue buscando el abrazo que me proteja de la próxima ráfaga”.

    Silvia Miró Quesada
    Por

    Periodista y fundadora de ECloud

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    A solo dos días de un nuevo proceso electoral en el Perú, los recuerdos no llegan como pensamientos ordenados, sino como ráfagas de metralleta que me sacuden el cuerpo. Dicen que existen crisis de los tres, siete o doce años en el matrimonio; dicen que la menopausia trae sofocos y que los cuarenta exigen un “renacer”. Yo no sentí esas crisis. Mis “efemérides de preocupación” no fueron biológicas ni domésticas; fueron políticas, fueron sociales, fueron peruanas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.