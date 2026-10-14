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Una conferencia legislativa

“En este complejo escenario, la solución puede estar en convocar una conferencia entre ambas cámaras para resolver el conflicto”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El debate sobre la delegación de facultades ha sido la primera muestra de la poca voluntad de consenso que existe en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado. Hasta la fecha, la discusión sobre el proyecto de Poder Ejecutivo ha sido más política que técnica, y son pocos los parlamentarios a los que parece interesarles sacar adelante algún aporte concreto para afrontar la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

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