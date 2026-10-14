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El futuro viene sin instrucciones

“Enfrentar desafíos reales obliga a integrar conocimientos, decidir con información incompleta, experimentar, equivocarse, corregir y volver a intentar”.

    Enrique Stiglich
    Por

    Rector de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el 2005, las diez empresas más valiosas del mundo tenían una edad promedio de más de 100 años. Hoy, ese promedio se acerca a los 40. En solo dos décadas, un grupo de organizaciones con una larga tradición en el mercado fue reemplazado por una lista de empresas mucho más jóvenes.

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