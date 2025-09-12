Si bien desde hace un buen tiempo Mark Hamill ya no interpreta a ‘Luke Skywalker’, un personaje icónico de ‘Star Wars’, eso no evita que él mencione a ese ‘maestro Jedi’. Precisamente, hace poco indicó que el haber trabajado en la ‘Guerra de las Galaxias’ le causó un ‘problema’ inesperado.

Resulta que el actor de 73 años conversó recientemente con The Hollywood Reporter, y ahí se animó a recordar una lamentable situación que vivió hace más de cuarenta años. Todo a raíz de su papel en la popular saga futurista de George Lucas.

“Milos Forman me pidió que leyera papeles (opuestos) para las actrices que participarían en la versión cinematográfica de ‘Amadeus’ (película que se acabó estrenando en 1984). Le dije: ‘Milos, interpreté a ‘Amadeus’ (se refiere al personaje de ‘Wolfgang Amadeus Mozart’) en Broadway y en la gira nacional, y me preguntaba si habría alguna posibilidad de que me consideraras para el papel’”, recordó Mark Hamill en la entrevista.

Desafortunadamente para él, la respuesta que recibió no fue la esperada. “¡No, no, no, porque nadie debe creer que ‘Luke Spacewalker’ es Mozart!”, le contestó Milos, según el propio actor. Si bien llegó a entender la lógica de sus palabras, admitió: “Fue decepcionante”.

“Yo tuve mis desafíos”

“Pero cada uno tiene su propia trayectoria. Yo tuve mis desafíos y otras personas tienen desafíos diferentes”, recalcó. “No tengo que ser el protagonista. Me conformo con ser un simple trabajador, y eso fue lo que fui durante mucho tiempo. Al principio, lo único que quería era ganarme la vida haciendo lo que me apasiona. No quería ser Tom Cruise. Y, con esos estándares, superé con creces mis expectativas”, precisó.

El mejor consejo que recibió en su carrera

También es necesario señalar que, en la misma conversación que tuvo con The Hollywood Reporter, Mark Hamill reveló el mejor consejo que recibió en su carrera y cómo le sirvió en diferentes períodos de la misma. “Cree en ti mismo. Trabaja duro. Nunca te rindas. Y lo lograrás. O relájate, mantén un perfil bajo y nunca te decepcionarás”, dijo.

“Tienes que tener cierta confianza en ti mismo, porque cuando te conviertes en actor, te espera una vida de rechazo. No porque seas malo o no tengas talento, sino porque lo más probable es que no seas el indicado para un papel. Lo comparo con girar la ruleta. Si giras la ruleta suficientes veces, al final acertarás”, añadió.

