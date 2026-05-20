Después de casi siete años, la franquicia “Star Wars” regresa a los cines con “The Mandalorian and Grogu”, que se ambienta un tiempo después de los eventos de la tercera temporada de la serie de Disney+ y muestra que la Nueva República se enfoca que cazar a los señores de la guerra imperiales que quedan dispersos por la galaxia. En la película dirigida por Jon Favreau, el famoso cazarrecompensas y su aprendiz deben cumplir una misión encargada por la Nueva República, lo que los lleva a involucrarse en un gran conflicto.

La película espacial western coescrita por Favreau y Dave Filoni cuenta con las actuaciones de Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Steve Blum, Matthew Willig, Hemky Madera, Jonny Coyne, Myles Humphus, London Stubblefield, Christopher Alan Robinson, Portia D. Harris y Evan Shafran.

“The Mandalorian and Grogu”, producida por Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni y Ian Bryce, se estrenará en Estados Unidos el 22 de mayo de 2026, mientras que a los cines de Latinoamérica llegará el 21 de mayo. Por lo tanto, los fans de la popular franquicia se pregunta si incluye alguna escena post-créditos.

Sigourney Weaver asume el papel de Ward, coronel y líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República, en la película "The Mandalorian and Grogu" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

“THE MANDALORIAN AND GROGU”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “The Mandalorian and Grogu” no tiene ninguna escena post-créditos, por lo tanto, puedes salir de la sala del cine después de la última secuencia, sin temor a perder ningún detalle o pista relacionada con el futuro de la franquicia creada por George Lucas.

Esto es algo que no sorprende a los fans de “Star Wars”, ya que no sigue la tendencia que inició Marvel de incluir escenas posteriores a los créditos de sus películas. Aunque no hay escenas adicionales en “The Mandalorian y Grogu”, puedes quedarte para escuchar la banda sonora y conocer al equipo detrás del proyecto.

Lo más cercano a una escena post-créditos que se ha incluido en la popular franquicia es la icónica respiración entrecortada de Darth Vader en la película “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma” de 1999.

También podemos incluir al emotivo homenaje a Carrie Fisher al final de la película “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” de 2017. Ninguna otra película de la franquicia ha tenido una escena post-créditos.

¿DE QUÉ TRATA “THE MANDALORIAN AND GROGU”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Mandalorian and Grogu”, “el malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, cuenta con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE MANDALORIAN AND GROGU”

Pedro Pascal como Din Djarin / el Mandaloriano

Grogu

Jeremy Allen White como Rotta el Hutt

Jonny Coyne

Dave Filoni como Trapper Wolf

Steve Blum le da voz a Garazeb “Zeb” Orrelios

Martin Scorsese le da voz a Hugo

Sigourney Weaver como Coronel Ward

Pedro Pascal retoma el papel de Din Djarin en "The Mandalorian and Grogu", nueva película de la franquicia "Star Wars" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí