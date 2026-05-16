Después de los eventos de “Berlín y la dama del armiño” (“Berlin and the Lady with an Ermine” en inglés), algunos fanáticos del universo de “La casa de papel” se preguntan si Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso) volverá a reunir a su banda para un nuevo atraco en una tercera temporada. Los nuevos episodios de la serie española de Netflix se centran en el robo de la icónica obra de Leonardo Da Vinci como parte del engaño al Duque de Málaga, Álvaro Hermoso de Medina (José Luis García-Pérez). Aunque la segunda entrega deja varias pistas sobre el futuro de esta producción, esto es lo que se sabe al respecto.

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A pesar de que la víctima que selecciona lo conduce a una conversación que termina en chantaje, Berlín convoca a Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) y Bruce (Joel Sánchez) para dar el siguiente golpe. El plan original es robar las obras de arte que el presumido aristócrata tiene escondidas en algún lugar de su propiedad.

En el proceso en plan sufre algunas modificaciones y las parejas que se formaron en la primera temporada, “Berlín y las joyas de París”, viven algunos dramas que complican el robo. Además, el protagonista descubre algunos detalles sobre su futuro. Entonces, ¿habrá temporada 3 de la precuela de “La casa de papel”?

Joel Sánchez como Bruce, Pedro Alonso como Berlín, Tristán Ulloa como Damián, Michelle Jenner como Keila, Julio Peña como Roi en el quinto episodio de "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

“BERLÍN” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. “Berlín” no tendrá una tercera temporada. El protagonista, Pedro Alonso, y los creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, decidieron dar por finalizada la etapa de este icónico personaje, ya que consideran que cumplió su ciclo y no quieren extender la historia innecesariamente.

Además, Pedro Alonso expresó en diversas entrevistas su decisión de no volver a interpretar a Berlín. “En ningún momento de estos nueve años, hasta este pasado, había sentido que tenía que cerrar este ciclo”, aseguró a El País. “Pero el año pasado fue muy duro, el rodaje fue muy demandante en lo físico y psicológico. Fue paralelo a la enfermedad y fallecimiento de una persona que me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional, Clara Heyman, mi única representante”.

“Tengo la sensación de que he completado un ciclo descomunal de la vida con un personaje que me ha hecho volar muchísimo y que la mejor forma de honrar todo lo que me había pasado era soltarlo”, agregó.

Al ser el cierre del spin-off, “Berlín y la dama del armiño” le da un cierre adecuado a las tramas de los personajes principales. Además, muestra los primeros síntomas de la enfermedad de Andrés y guiños a lo que le espera en el futuro.

Pedro Alonso decidió despedirse de su icónico personaje en "Berlín y la dama del armiño", la segunda temporada de la precuela de "La casa de papel" (Foto: Netflix)

El futuro del universo de “La casa de papel”

Aunque “Berlín” no tendrá más temporadas, el universo de “La casa de papel” continúa en expansión. En mayo de 2026, Netflix confirmó que la franquicia seguirá activa con nuevos proyectos. Por lo pronto, solo queda esperar novedades.

¿CÓMO VER “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

“Berlín y la dama del armiño” está disponible en Netflix desde el 15 de mayo de 2026, por lo tanto, para ver la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel” solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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