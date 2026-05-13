CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La familia Sarmiento esconde un terrible secreto y Bárbara (Pamela Almanza), la prometida de Álvaro (Erick Elias), parece ser la encargada de exponerlo en “Entre padre e hijo” (“Between Father and Son” en inglés), una microserie mexicana de suspenso y romance pasional de Netflix. Mientras investiga el misterio sobre la desaparición de la primera esposa de su prometido, la exitosa abogada desarrolla un vínculo irresistible y prohibido con su hijastro. ¿Logran librarse del peligroso juego? ¿Descubre la verdad? ¿También está en riesgo?

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La serie creada y dirigida por Pablo Illanes tiene 20 episodios cortos de 10 minutos en los que se desarrolla la trama central de manera ágil. Luego de comprometerse con Bárbara, Álvaro la invita a pasar unos días a la hacienda familiar, La Perla. La abogada acepta encantada, sin imaginar que no será bien recibida por Margarita (Ivanna Castro), la matriarca de los Sarmiento, y Leonor, la hija menor de Álvaro.

Aunque Gaby (Natalia Plascencia), la hermana de Álvaro, es amable con Bárbara, intenta mantener su distancia para no enfadar a su madre. En tanto, Iker (Graco Sendel) queda maravillado con la belleza de Bárbara y no duda en coquetear con ella. La abogada no puede evitar sentirse atraída por él, pero comprende que cometió un grave error solo cuando descubre que se trata del hijo de su prometido.

Álvaro (Erick Elias) invita a su prometida Bárbara (Pamela Almanza) a su hacienda en el primer episodio de la serie mexicana "Entre padre e hijo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ENTRE PADRE E HIJO”?

A pesar de que ya conoce el vínculo entre Álvaro e Iker, Bárbara empieza un romance con el hijo de su prometido. Se siente culpable, pero no deja de ver al joven rebelde que prefiere vivir en una cabaña en el bosque porque no soporta los secretos de su familia. En tanto, Álvaro empieza a perder el control debido a los recuerdos de su primera esposa, Fernanda, y el misterio sobre su desaparición.

Mientras decide “Entre padre e hijo”, Bárbara queda intrigada por la desaparición de Fernanda y decide averiguar sobre el caso. Contacta a Gloria Villaseca, quien investigó el caso en el pasado, pero sus comentarios le generan más dudas, ya que la mujer asegura que la familia Sarmiento resguarda muchos secretos que obstaculizaron la búsqueda.

Luna, la novia de Iker, descubre el romance de Iker y Bárbara gracias al anillo de compromiso que encuentra en la cabaña de su pareja. Por supuesto, le reclama a la abogada, pero antes de que la discusión escale al siguiente nivel, Álvaro interviene. Luna no revela el secreto, pero tampoco se queda tranquila.

Busca a la matriarca de la familia con la esperanza de encontrar una salida, pero Margarita le pide guardar silencio y dejar el asunto en sus manos. Mientras Bárbara se reúne con Franco Sarmiento tras descubrir que fue amante de Fernanda y que ella le pidió el divorcio a Álvaro, Iker sufre un ataque, pero logra sobrevivir.

Iker (Graco Sendel) se enamora de Bárbara (Pamela Almanza), la prometida de Álvaro (Erick Elias), en la microserie mexicana "Entre padre e hijo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ENTRE PADRE E HIJO”?

¿Qué pasó realmente con Fernanda?

Aunque Franco resulta sospechoso del ataque a Iker, no es el culpable. Por su parte, Bárbara ya no puede continuar con su romance secreto, sobre todo, porque Leo estuvo a punto de descubrirlos, así que decide marcharse y dejar una carta. Pero Margarita se encarga de cambiar la nota para dejar claro que la abogada se fue con otro, lo que destroza a Álvaro.

Bárbara está dispuesta a marcharse, pero una llamada la obliga a regresar. Supuestamente es Fernanda, quien está viva y culpa a los Sarmiento de su desgracia. La abogada vuelve para descubrir la verdad y confronta a Margarita por cambiar su carta. Para librarse del problema, la matriarca señala a Gaby como la culpable.

La situación se vuelve más peligrosa en “Entre padre e hijo” cuando Gloria Villaseca y Franco Sarmiento son asesinados. Pero llega a su clímax con el secuestro de Bárbara. Aunque Leo es testigo, prefiere guardar silencio. Eventualmente, habla con su hermano Iker, quien le cuenta a su padre y le pide ayuda para rescatarla. Pero Álvaro se niega a escucharlo después de enterarse de la traición de su hijo con su prometida.

Al final de “Entre padre e hijo”, Bárbara descubre que las que están detrás de todo son Gaby y Margarita. Ellas se encargaron de desaparecer a Fernanda después de que ella descubrió que Margarita asesinó a su esposo por tener una amante. Aunque la orden fue asesinarla, Gaby no pudo hacerlo y la mantuvo encerrada.

Álvaro e Iker llegan justo a tiempo para salvar a Bárbara, pero Álvaro recibe un disparo en el corazón y muere poco después de descubrir que su esposa está viva. Las culpables pagan por sus crímenes, Bárbara e Iker continúan con su romance, y Fernanda vuelve a la vida de sus hijos. Debido a la duración de los episodios, hay algunas cosas que no se explican claramente y el suspenso no dura lo suficiente como para funcionar.

Margarita (Ivanna Castro) manipuló a su hija Gaby para que siguiera sus desquiciados planes en la microserie mexicana "Entre padre e hijo" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ENTRE PADRE E HIJO”?

“Entre padre e hijo” está disponible en Netflix desde el 13 de mayo de 2026, por lo tanto, para ver la microserie mexicana de suspense y romance prohibido solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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