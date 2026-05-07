Aunque a veces sentimos que no encontramos nada para ver, Netflix tiene un amplio catálogo de series, películas y documentales. Desde thriller de acción como “Apex” y “Man on Fire”, hasta comedias como “Roommates” y “Running Point”. Pero si buscas una atrapante historia de ciencia ficción y aventura, no hace mucho incorporó la tercera y última temporada de una popular serie que originalmente se emitió en NBC. De hecho, se encuentra en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos.

A lo largo de tres temporadas y 30 episodios, esta serie creada y producida ejecutivamente por David Appelbaum narra la historia de una familia que queda separada tras la apertura de un gigantesco y misterioso socavón en el centro de Los Ángeles que transporta a cientos de personas y edificios a un mundo prehistórico. A medida que avanza la historia, se revela que el fenómeno no es accidental y que existen conexiones profundas entre el pasado, el presente y el futuro de los protagonistas.

Se trata de “La Brea”, que cuenta con las actuaciones de Natalie Zea, Eoin Macken, Zyra Gorecki, Jack Martin, Jon Seda, Chiké Okonkwo, Nicholas Gonzalez, Eve.Veronica St. Clair, Rohan Mirchandaney, Josh McKenzie y Lily Santiago.

"La Brea" se emitió por primera vez en la televisión estadounidense el 28 de septiembre de 2021 y ahora está disponible en Netflix (Foto: NBC)

¿DE QUÉ TRATA “LA BREA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La Brea”, “cuando aparece un agujero gigantesco en Los Ángeles, quienes caen en él quedan atrapados en un mundo antiguo y tienen que confiar los unos en los otros para sobrevivir.”

Mientras los que caen al abismo deben enfrentarse a peligros mortales y buscan una forma de regresar a casa, los que se quedaron en Los Angeles descubren que el agujero es en realidad un portal temporal. Además, Gavin empieza a tener visiones que son clave para rescatar a su familia.

Las tres temporadas de “La Brea” están disponibles en Netflix USA desde el 1 de mayo de 2026. Desde entonces, la serie ha experimentado un resurgimiento en popularidad.

¿CÓMO VER “LA BREA”?

Las tres primeras temporadas de “La Brea” están disponibles en Netflix USA. Mientras que en Latinoamérica solo están las dos primeras entregas.

Por lo tanto, para ver el drama de ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LA BREA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA BREA”

Natalie Zea como Eve Harris

Eoin Macken como Gavin Harris

Diesel La Torraca como Isaiah

Chiké Okonkwo como Ty Coleman

Karina Logue como Marybeth Hill (Temporada 1)

Zyra Gorecki como Izzy Harris

Jack Martin como Josh Harris

Veronica St. Clair como Riley Velez

Rohan Mirchandaney como Scott Israni

Lily Santiago como Veronica Castillo

Chloe De Los Santos como Lilly Castillo (Temporada 1)

Michelle Vergara Moore como Ella Jones

Jon Seda como Dr. Sam Velez

Josh McKenzie como Lucas Hayes

Nicholas Gonzalez como Levi Delgado

Tonantzin Carmelo como Paara

Ione Skye como Jessica Harris

Virginie Laverdure como Dr. Sophia Nathan

Toby Truslove como Adam Markman (Temporada 1)

Pacharo Mzembe como Tony Greene (Temporada 1)

Stephen Lopez como Billy Fisher (Temporada 1)

Damien Fotiou como Judah

Ming-Zhu Hii como Dr. Rebecca Aldridge (Temporadas 1–2)

Mark Lee como Silas (Temporadas 1–2)

Martin Sensmeier como Taamet (Temporada 2)

Jonno Roberts as James Mallet (Temporada 2)

Melissa Neal como Caroline Clark (Temporada 2)

Simone McAullay como Kiera (Temporada 2)

Chantelle Jamieson como Ruth (Temporada 3)

Edyll Ismail como Leyla (Temporada 3)

Claudia Ware como Maya Schmidt (Temporada 3)

Emily Wiseman como Helena

Gavin Harris (Eoin Macken), Izzy Harris (Zyra Gorecki) y Ella Jones (Michelle Vergara Moore) en una escena del drama de ciencia ficción "La Brea" (Foto: NBC)

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