Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) están de regreso en “Dutton Ranch”, quinta serie de la recordada franquicia “Yellowstone”. En el nuevo spin-off, la pareja protagonista lucha por construir un futuro juntos, lejos de los fantasmas del pasado, sin embargo, los enemigos no tardan en aparecer, lo que los obliga a recurrir a viejas costumbres para defender a su familia, tal como revela el nuevo tráiler de la serie de Paramount. ¿Qué otros detalles muestra en el primer avance completo de la esperada secuela?

Esta nueva serie que se estrenará el 15 de mayo de 2026 fue creada por el productor ejecutivo y showrunner Chad Feehan y se basa en personajes creados por los productores ejecutivos Sheridan y John Linson. Mientras que, Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, JR Villarreal , Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris y Annette Bening se unen al elenco principal.

“Dutton Ranch” es la nueva secuela de “Yellowstone” después de “Marshals”, serie creada por Taylor Sheridan, David C. Glasser y Spencer Hudnut, que sigue al hermano de Beth, Kayce Dutton (Luke Grimes) y que se emite semanalmente en CBS.

LAS PRINCIPALES REVELACIONES DEL TRÁILER DE “DUTTON RANCH”

El inicio de una nueva vida

Aunque al final de “Yellowstone”, Beth y Rip compran un rancho en Dillon, Montana, “Dutton Ranch” se desarrolla en el sur de Texas y presenta a la pareja buscando empezar una nueva vida a su hijo Carter (Finn Little). Lo que coincide con la escena de los protagonistas sentados en el porche de su rancho en Río Paloma. No obstante, los problemas los vuelven a encontrar.

“Esta vida aquí va a funcionar, ¿verdad?”, le pregunta Beth a Rip en un momento del avance. A lo que él responde: “Haremos que funcione… Bienvenida a Texas, cariño”.

Rip Wheeler (Cole Hauser) y Beth Dutton (Kelly Reilly) se mudan a Texas en busca de tranquilidad en "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

Nuevos enemigos

En “Dutton Ranch”, Beth y Rip tendrán que lidiar con la dueña de un rancho rival que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. Se trata de Beulah Jackson, una mujer poderosa, astuta y encantadora interpretada magistralmente por Annette Bening.

Beulah Jackson cuenta con el apoyo de Everett McKinney, un veterano curtido y veterinario interpretado por Ed Harris (“The Truman Show”, “Snowpiercer”, “Westworld”).

Annette Bening asume el rol de Beulah Jackson en el segundo episodio de "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

“La paz tendrá que esperar”

Aunque Beth y Rip desean encontrar por fin paz y tranquilidad, sus nuevos rivales no se lo permitirán, así que el sueño de descanso y relajación se desvanece rápidamente. “Yo quería la paz”, dice Beth en el tráiler. “No puedes perseguir la paz”, responde Rip. “Entonces la paz tendrá que esperar”, asegura Beth.

¿La nueva estación de tren?

El tráiler de “Dutton Ranch” también muestra un elemento conocido para los fanáticos del “Yellowstone”: la estación de tren, el lugar dónde los Dutton se deshacían de los cadáveres de sus enemigos. El nuevo avance muestra un lugar parecido.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DUTTON RANCH”?

“Dutton Ranch” se estrena el viernes 15 de mayo del 2026 en Paramount+. Por lo tanto, para ver el nuevo spin-off de “Yellowstone” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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