CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del gran robo en París, Berlín (Pedro Alonso) y Damián (Tristán Ulloa) se dedican a buscar su próximo objetivo en “Berlín y la dama del armiño” (“Berlin and the Lady with an Ermine” en inglés). Al parecer lo encuentran, pero no es lo que esperaban y terminan en Sevilla ante el Duque de Málaga, quien le pide que roben la icónica obra de Leonardo Da Vinci. Andrés de Fonollosa acepta, pero tiene otro plan entre manos: robarle al aristócrata que ha osado chantajearlo. Ese nuevo personaje despierta el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza. ¿La banda tiene éxito?

En la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel”, Berlín viaja a Sevilla y acude a una cita con Genoveva Dante, la duquesa de Málaga (Marta Nieto), pero ella lo lleva con su esposo, Álvaro Hermoso de Medina (José Luis García-Pérez), quien se declara admirador de su trabajo y le pide que robe La dama del armiño para completar su “colección personal” a cambio de no denunciarlo ante las autoridades.

Berlín no se toma nada bien el chantaje y orquesta un plan para robar las preciadas obras del Duque de Málaga. Por supuesto, convoca a Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) y Bruce (Joel Sánchez), quienes están listos para dar el siguiente golpe. No obstante, sus problemas personales podrían convertirse en un problema en “Berlín y la dama del armiño”.

Berlín (Pedro Alonso) acepta robar una obra de arte para el Duque de Málaga (Jose Luis García Pérez) en la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

Mientras Keila y Bruce llegan juntos y más enamorados que nunca, Cameron y Roi llegan separados y con pocas ganas de estar en la misma habitación. Eventualmente, revelan que aunque los primeros días fueron idílicos, la visita del exnovio de Cameron lo arruinó todo. A pesar de que no deseaba hablar con su ex, Roi la presionó para que le hiciera frente y terminara esa historia. Eso solo sirvió para que ella volviera con el hombre que le hizo mucho daño.

Aunque Keila y Bruce parecen felices, ella lo está engañando con un hombre que conoció en una fiesta. Intenta terminar con ese romance clandestino, pero no lo consigue. Después de que la pareja fuera atrapada por un empleado del Duque de Málaga mientras intentaban recuperar un dron de su propiedad, Keila decidió ser sincera con su novio, pero no escogió el mejor momento para hablar con la verdad.

La intromisión del peculiar empleado de Álvaro Hermoso de Medina acelera los planes de Berlín, quien determina que el robo se producirá esa misma noche. Mientras Cameron y Roi se quedan vigilando al hombre secuestrado, el resto se escabulle en la propiedad del Duque y pone en marcha el gran golpe. Los problemas amorosos complican las cosas, pero todo sale relativamente bien.

Aunque tienen a la mano varias obras de arte valiosas, Berlín decide no robarlas. En su lugar, se comunica con el Duque y lo cita en su propia bóveda. El líder de la banda explica que todo eso es una prueba de su lealtad y llegan a un trato para robar La dama del armiño. Una vez más, el verdadero plan de Berlín es embaucar al aristócrata, pero ahora va por más, también quiere su “dinero negro”.

Bruce (Joel Sánchez), Damián (Tristán Ulloa) y Roi (Julio Peña) buscan la manera de evitar el anillo de fuego en la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

Mientras Cameron se encarga de investigar lo que se esconde detrás del negocio de los yates del Duque de Málaga, Berlín y el resto de la banda se trasladan a la propiedad del aristócrata, ya que el dinero está escondido en una cámara acorazada en el sótano. Pero todo parece indicar que acceder al botín es más complicado de lo que pensaban.

Por otro lado, Berlín conoce a una mujer que le roba el corazón debido a que es muy diferente. Se trata de Candela (Inma Cuesta), quien no tarda en descubrir el plan de su novio. Pero Andrés no es el único que tiene un romance. Damián se resiste a aceptar la propuesta de la Duquesa, que cansada de la obsesión de su esposo por las obras de arte decide buscar el amor en otro lado.

¿Berlín y la banda logran robar al Duque?

Un paseo nocturno le da la oportunidad a Simón de descubrir la manera de entrar a la bóveda y no morir en el intento. El propio Duque le muestra que además de un código alfanumérico, requiere un escaneo de su iris para evitar el anillo de fuego. Mientras ellos buscan la manera de superar esa barrera, Berlín empieza a sentir los primeros síntomas de su enfermedad y un reencuentro con Camille arruina su romance con Candela.

A pesar de la orden de Berlín, Cameron sigue sus impulsos para descubrir lo que se esconde en la embarcación. El protagonista de “Berlín y la dama del armiño” también comete una locura: le cuenta su verdadera historia a Candela y le pide matrimonio. Más tarde, se reúne con su hermano (El profesor) para darle la buena nueva. Él le aconseja completar el robo original y utilizarlo para evitar represalias del Duque.

Cameron consigue pruebas de las drogas que se transportan en las embarcaciones del Duque y la envía a la banda, pero es descubierta y lanzada al mar. En tanto, el grupo ejecuta el gran golpe: robar la obra de Leonardo Da Vinci, las obras del aristócrata y el dinero de su cámara acorazada.

Aunque Roi y Bruce resultan con quemaduras leves, Cameron muere, lo que es un duro golpe para la banda. Al final de “Berlín y la dama del armiño”, Berlín le entrega su anhelada pintura al Duque y le asegura que tiene varias pruebas en su contra. Además, devuelve las obras robadas y se casa con Candela.

Andrés de Fonollosa / Berlín (Pedro Alonso) logra concretar su objetivo junto a su banda al final de la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

¿CÓMO VER “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

“Berlín y la dama del armiño” se estrenará el viernes 15 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel” solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí