En “Berlín y la dama del armiño” (“Berlin and the Lady with an Ermine” en inglés), Berlín (Pedro Alonso) reúne a su banda para robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci por encargo del Duque de Málaga. Aunque el protagonista acepta organizar el golpe, también planea engañar al aristócrata, ya que no está dispuesto a caer en su chantaje. Este atraco despierta el lado más oscuro de Andrés de Fonollosa. Entonces, ¿cuándo se estrenará la segunda temporada del spin-off de la exitosa serie española de Netflix “La casa de papel”?

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En los nuevos episodios de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, Berlín vuelve con un nuevo desafío, y esta vez todo ocurre en el corazón de Sevilla. Pero no será solo cuestión de precisión: las emociones, las decisiones impulsivas y los vínculos entre la banda pondrán todo en juego. ¿Una vez más tendrán éxito?

Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez retoman sus roles habituales en “Berlín y la dama del armiño”. A ellos se unen actores como Inma Cuesta (“El desorden que dejas”), José Luis García-Pérez (“Honor”) y Marta Nieto (“Madre”).

La misión de "Berlín y la dama del armiño" despierta el lado más oscuro de Andrés de Fonollosa / Berlín (Pedro Alonso) y su sed de venganza (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

“Berlín y la dama del armiño”, que es la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel” protagonizado por Pedro Alonso, se estrenará el viernes 15 de mayo de 2026 en Netflix.

¿CÓMO VER “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

Al igual que la primera temporada, los nuevos episodios de “Berlín” estarán disponibles en Netflix. Por lo tanto, para ver la nueva temporada solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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¿A QUÉ HORA VER “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

¿DE QUÉ TRATA “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Berlín y la dama del armiño”, “Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

Pedro Alonso como Andrés de Fonollosa / Berlín

Tristán Ulloa como Damián

Inma Cuesta como Candela

José Luis García-Pérez como Álvaro Hermoso de Medina

Marta Nieto como Genoveva Dante

Michelle Jenner como Keila

Begoña Vargas como Cameron

Julio Peña Fernández como Roi

Joel Sánchez como Bruce

Pedro Alonso como Berlín y Jose Luis García Pérez como Duque en una escena del primer episodio de la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

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