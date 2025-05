La premisa de “Andor” (Disney+) es que todos llevamos una rebelión dentro. En la segunda temporada de la serie de la saga “Star Wars” esta idea se expande para desarrollar una historia sobre libertades personales, opresión gubernamental y el convencimiento de que, a pesar de que todo parecería estar en contra nuestra, la esperanza es lo último que se pierde. Pero esta serie no es de aquellas que prometen algo y no cumplen, que se quedan en el reino de las buenas intenciones. Su primera temporada recibió aclamación de la crítica y la audiencia, algo inusual para esta franquicia en los últimos años.

En la segunda temporada Cassian Andor (Diego Luna) ya se ha involucrado totalmente en la rebelión organizada por el marchante de antigüedades Luthen Rael (Stellan Skarsgård); lo acompaña en su travesía Bix Caleen (Adria Arjona), una de las sobrevivientes del incidente de Ferrix. La serie cubre un total de cuatro años en la vida de los personajes, quienes trabajan para expandir su rango de influencia y así contrarrestar al Imperio, representado por la teniente Dedra Meero (Denise Gough) y su jefe, el director Orson Krennic (Ben Mendelsohn).

Corazón rebelde

Adria Arjona (Puerto Rico, 1992) lleva más de una década trabajando en Hollywood. Hija del cantautor Ricardo Arjona, el rol que le abrió las puertas la TV fue en segunda temporada de “True Detective” (HBO, 2015), donde fue la pareja de uno de los protagonistas. Aún así el mundo recién empezó a tomarla en serio desde la serie de “Good Omens” (Prime Video, 2019), donde interpretó a la bruja Anathema Device. Ya después vino la primera temporada de “Andor” y también su trabajo en la película “Hit Man” (2023) de Richard Linklater.

“Siempre es un orgullo ser parte de algo que le gusta a la gente, eso es lo que uno sueña”, contó Arjona en conversación con El Comercio a propósito de la buena recepción de la primera temporada de “Andor”. “Al principio creo que nadie sabía quién éramos como serie o qué representábamos en el mundo de Star Wars”. Escrita por Tony Gilroy, “Andor” es una precuela de la película “Rogue One”, pero a diferencia de esta la serie pone énfasis en el suspenso propio de las historias de espías y no tanto en la acción.

En la primera temporada el personaje de Arjona, una mecánica, es torturado para sacarle información sobre Andor. En la segunda tanda de episodios ella tiene que lidiar con las consecuencias que esto ha traído a su mente; aun así para la puertorriqueña el suyo es un personaje fuerte. “Fue muy duro como actriz poder interpretar a una mujer con trastorno de estrés postraumático que está pasando por todos miedos. Fue muy complicado, pero también muy emocionante porque nunca me he puesto en esos zapatos. Así que me encantó reconstruir a Bix a través de esta temporada y creo que a la gente le va a gustar mucho”, dijo.

Quienes han visto “Andor” saben que la serie se inspira en las satrapías del mundo real para representar al Imperio, una maquinaria autócrata donde el Senado es solo una figura decorativa. La segunda temporada continúa con estos paralelos e incluso podría decirse que es actual por el cómo representa políticas migratorias, que parecieran sacadas del gobierno de Donald Trump. Aunque para Arjona no es tanto así, pues esta nueva temporada se filmó hace dos años.

“Lo triste y lo bonito es que este show va a ser relevante en 10 años, en 20 años, en 30 años porque nosotros como como humanidad nos seguimos tropezando con la misma piedra y vamos a estar aquí otra vez. Yo creo que la sí, la historia se repite y este es la representación de cómo ocurre eso”.