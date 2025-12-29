Tras cinco años de arduo trabajo, Jorge Benavides se despidió de ATV el pasado 27 de diciembre con un episodio especial de “JB en ATV”. Al final de su sketch, el actor cómico agradeció el respaldo que ha tenido de la casa televisora durante los últimos años.
En el último sketch, que anunciaba el fin de “JB en ATV”, Jorge Benavides reunió a su elenco para el tradicional saludo y aprovechó para dar algunas palabras de despedida.
“Frente a nosotros tenemos un nuevo año, cuyas páginas en blanco intentaremos llenarlas con el mismo hermoso contenido que el año que pasó, para lo cual le pediremos a Dios que guie e ilumine nuestro camino”, dijo Benavides.
“Muchas gracias a todos, a los directivos de este canal por permitirnos estar en su trinchera durante estos cinco hermosos años consecutivos”, agregó.
Como se recuerda, Jorge Benavides fue anunciado como uno de los nuevos talentos de Panamericana Televisión para su programación del 2026, donde iniciará una nueva etapa televisiva.
“Pero antes de terminar mi participación, quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Marcelo Cúneo de ATV, que es mi actual casa. Mi contrato termina a fin de año, pero él ha tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí, en la preventa de Panamericana”, dijo Benavides durante la preventa de Panamericana Televisión.
