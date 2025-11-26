El mundo de la televisión peruana vuelve a encenderse con un rumor que podría transformar el panorama del 2026: Jorge Benavides, uno de los productores y humoristas más influyentes del país, estaría a punto de dejar ATV para incorporarse a Panamericana Televisión. La especulación tomó fuerza luego de que trascendiera que el creador de JB en ATV habría participado en la grabación de la preventa del canal 5, un movimiento interpretado como una señal de negociaciones avanzadas.

La noticia no solo sorprendió al público, sino también a los miembros del propio elenco del programa. Martín Farfán, uno de los rostros más reconocidos y cercanos a Benavides, aseguró que él y sus compañeros desconocen cualquier decisión oficial. “Nosotros tenemos contrato hasta fines de diciembre, y sobre eso no sé nada, estoy sorprendido. Jorge no nos ha comentado nada sobre ese tema” , declaró, dejando al descubierto la incertidumbre que reina dentro del equipo.

El rumor cobró fuerza tras la supuesta presencia de Benavides en la grabación de la preventa 2026 de Panamericana Televisión, un evento estratégico donde se presentan figuras y contenidos clave para captar anunciantes. Su aparición habría sido percibida como una confirmación tácita de un próximo fichaje, alimentando aún más las especulaciones sobre su salida de ATV.

De confirmarse el traslado, Panamericana TV sumaría uno de los jales más potentes de los últimos años. Benavides y su elenco han logrado altos niveles de rating y personajes emblemáticos que se mantienen vigentes desde hace décadas. Su llegada podría representar un movimiento clave para reposicionar al canal 5, que lleva años buscando recuperar terreno en la competencia televisiva.

Pese a la intensa circulación de rumores, ni ATV ni Panamericana han emitido comunicados oficiales al respecto. Jorge Benavides tampoco ha brindado declaraciones que confirmen o nieguen su salida, manteniendo en suspenso a la industria televisiva y al público.

Lo que sí parece seguro es la lealtad dentro del elenco. En medio de la incertidumbre, Martín Farfán afirmó que estaría dispuesto a seguir a Benavides si decide cambiar de canal. “Iré donde me llamen; si Jorge me dice ‘nos vamos’, pues yo voy” , aseguró, destacando la estrecha relación profesional que los une.