Este martes, HBO Max ha confirmado la producción de una serie original centrada en Don Ramón, personaje interpretado por el fallecido actor Ramón Valdéz, uno de los más icónicos de ‘El Chavo del 8′.

“¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de ‘El Chavo del Ocho’, muy pronto solo en HBO Max", escribieron en sus redes sociales.

¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max. pic.twitter.com/zkUwutdVfi — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 25, 2025

Mariano César, ejecutivo de HBO, destacó en Variety la singularidad de Don Ramón, viendo en él una “gran oportunidad para ofrecer humor fresco y contenido juvenil” dentro del ‘Chespiritoverso’.

La serie, producida por THR3 Media Group y basada en el éxito de ' Sin querer queriendo’ , donde el actor Miguel Islas interpretó a Ramón Valdés, aún no tiene una fecha de estreno confirmada ni se ha revelado el elenco.

Esta producción, según Mariano, será una comedia de acción real (live action) con una cámara única, dirigida a jóvenes adultos, que reinterpreta al personaje sin perder su esencia.

También anunciaron el desarrollo de The Colorado, una serie animada inspirada en El Chapulín Colorado, el superhéroe creado por Roberto Gómez Bolaños.

Este proyecto busca actualizar al personaje con una animación moderna, fusionando la comedia clásica con referencias actuales, y se espera que su estreno sea a principios del 2026.

El señor Barriga y Don Ramón en una escena de El chavo del 8.

“Comenzaremos el año con el estreno de ‘El Colorado’. Es una serie muy divertida y, por supuesto, una actualización del personaje del Chapulín Colorado con una animación increíble”, dijo César.

Ambas series son producidas por THR3 Media Group.