Magaly Medina no ha dudado en cuestionar, una vez más, la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. Durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ opinó sobre algunas postales navideñas y cuestionó la del cantante y la conductora de televisión.

Magaly Medina comentaba las fotos de los famosos con tranquilidad, pero todo cambió cuando apareció la fotografía navideña de Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes posaron junto a sus hijos.

La presentadora de espectáculos dijo que no confía en la relación de ambos y, para ella, pese a que muestran una escena de felicidad, eso no garantiza que se mantendrán juntos a futuro.

Conductora cuestiona a Domínguez y Tarazona.

“Yo sigo diciendo: aunque se pongan los pijamas parecidos, todos hagan match, sonrían en la foto… yo sigo diciendo: ¿hasta cuándo durará?”, expresó Magaly Medina.

“Las fotos son lindas, viven el momento, lo disfrutan. Claro, todo es paz, felicidad en ese hogar… Ojalá que esa felicidad perdure por muchísimos años, porque creo que esos niños merecen un hogar estable, emocionalmente bueno, que les aporte seguridad en sus vidas”, añadió.

Magaly Medina sobre relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona. (Foto: Captura de video)

Finalmente, Magaly Medina espera un cambio real de Christian Domínguez, pero no sin antes calificarlo con una risa sarcástica: “Él no es fiel ni a él mismo”.