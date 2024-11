El actor Marco Zunino, reconocido por su trabajo en cine, teatro y televisión, confesó que fue diagnosticado con cáncer de vejiga. En una reciente entrevista, el actor contó el difícil momento que está viviendo y cómo fue que le contaron de su situación el mismo día que tenía su ensayo general para “Nubeluz: El Reencuentro”.

En una reciente entrevista con Día D, el actor aseguró que este año vivió muchas cosas, entre ellas, un resultado positivo a cáncer. Además, dijo que fue difícil cuando se enteró de la noticia y que lloró porque dejó de sentirse “inmortal”.

“Este año pasaron varias cosas y entre ellas un diagnóstico positivo de cáncer a la vejiga. Recogí la biopsia, y el doctor me dijo, ‘es positivo, es cáncer’. Se sienten escalofríos, dije ‘ok, qué es lo que tengo que hacer’… No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas”, contó el actor nacional.

“Cuando te dicen la palabra cáncer asusta definitivamente. Lo que ha cambiado mi vida, porque sí me siento distinto, es que por primera vez ya no me siento inmortal. Sabemos que la muerte está presente, pero nos creemos inmortales realmente y por primera vez dices: ‘oye, no está tan lejos’”, agregó Zunino, quien también resaltó el apoyo que recibió de parte de sus seres queridos.

Asimismo, Marco Zunino resaltó la importancia de hacerse el chequeo respectivo. Además, dijo que, gracias a Christian Thorsen, fue que llegó a su diagnóstico; ya que, al tomar conocimiento de su caso, se animó a hacerse los exámenes.

“El cáncer está en estadio I, lo sacaron. Ahora estoy en tratamiento de inmunoterapia, que es tan efectivo como la quimioterapia. Y creo también en los tratamientos alternativos, pienso que deberías hacer ambos”, resaltó Marco Zunino.

“Hay días que te vas a desplomar definitivamente, tampoco soy Superman. Me dieron el diagnóstico y sí, lloré. Hubo un día que me di cuenta de que no me había dado el permiso a llorar y el permiso a decir: ‘oye, te ha dado cáncer, es cáncer. Desahógate, no te hagas siempre fuerte. Está bien que seas fuerte, pero también tienes todo el derecho de desmoronarte un rato, y de ahí seguir, porque la vida sigue”, precisó al final.

