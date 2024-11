Luego del éxito arrollador de “Nubeluz, la despedida”, los productores Renatto Swayne y Luis Lavanda emprendieron la búsqueda de un nuevo proyecto que reviviera la nostalgia y desatara emociones en el público. Así, se decidieron por el aclamado formato colombiano, “Hombres a la Plancha”. Con la idea definida, el siguiente desafío fue convencer a Marco Zunino, el destacado artista peruano con experiencia en Broadway, para que dirija este espectáculo musical.

“Los productores de ‘Nubeluz’, me perseguían con esto, pero yo no les hacía caso (ríe). Me insistieron y cuando ya tenían los derechos, me dijeron queremos escucharte, ver cómo lo armarías, ahí fue que empezamos con los nombres y creo que tenemos un elenco increíble”, comenta emocionado Zunino Costa.

“Yo partí de ‘Planchando el despecho’ (la versión femenina peruana de ‘Hombres a la plancha’). Las fui a ver porque las quiero, pero debo reconocer que no tenía mucha expectativa… ¡y la pasé increíble!”, destaca. “Son seis voces, música, baile y canciones de los años 80 y 90, también actuales, de amor y desamor, para cantarlas a todo pulmón”, agrega.

Marco Zunino, Juan Carlos Rey de Castro, Stefano Meier, Thony Valencia y Gino Assereto, protagonistas de la versión peruana del aclamado espectáculo colombiano, “Hombres a la plancha”, comparten detalles del show y nos hablan del desafío y la relevancia que este musical representa para ellos.

Un aspecto clave fue la química entre los integrantes. “Para mí era fundamental que hubiera buena onda entre todos, y felizmente creo que no me equivoqué”, comenta. Así fue como reunió a Yaco Eskenazi, Juan Carlos Rey de Castro, Stefano Meier, Thony Valencia y Gino Assereto. “Desde el primer ensayo, la energía positiva fue palpable, y aunque cada uno trae una personalidad fuerte y única, se han apoyado mutuamente para crear un espectáculo memorable”, asegura.

Marco Zunino, Juan Carlos Rey de Castro, Stefano Meier, Gino Assereto y Thony Valencia, protagonistas de "Hombres a la plancha". (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Rey de Castro fue uno de los primeros en ser convocado. “Una noche, Marco me llamó para contarme un poco sobre el proyecto, y desde el primer momento su entusiasmo me atrapó. Sabía que él iba a dirigir y también integraría el elenco, y eso fue decisivo para tomar una decisión”, confiesa.

Meier admite que se sorprendió cuando recibió el mensaje de Zunino. “Me llegó a la medianoche, ¡pensé que era fake! (ríe). Estoy muy emocionado porque es la primera vez que haré teatro en Lima, y lo deseaba desde hace mucho tiempo”, reconoce.

Para Assereto, recibir la invitación para este proyecto fue la oportunidad que había estado esperando. “Desde niño soñaba con la música y el escenario. A los ocho años le decía a mi mamá que algún día firmaría autógrafos y me tomaría fotos con la gente. Antes de este llamado, me ofrecieron volver a ‘Esto es guerra’, pero decidí no aceptar porque sentía que había cerrado ese ciclo. Al día siguiente, Marco me llamó para invitarme a ‘Hombres a la Plancha’, y ni lo pensé: le dije que contara conmigo de inmediato”

Eskenazi considera un gran estar en este musical. “Cuando me llamó Marco, no lo pensé dos veces. Muchos no saben que empecé actuando y, aunque me han visto en otras facetas, esta es mi verdadera pasión. Estoy seguro de que, cuando vean el resultado, quedarán impresionados. Es un espectáculo impresionante, con un elenco talentoso y una producción muy profesional. Estamos ansiosos por que lo vean y disfruten tanto como nosotros”.

Yaco Eskenazi también integra el elenco de "Hombres a la plancha". (Foto: Renzo Díaz)

Valencia, vocalista del Grupo 5, considera este proyecto un desafío. “El teatro musical es algo nuevo para mí. Ser dirigido por Marco, un actor y cantante increíble, es un regalo. Cuando me invitaron y me dijeron que estaría con Yaco, Stéfano, Gino y Juan Carlos, supe que no podía dejar pasar esta oportunidad. Además, el grupo me apoya en este nuevo camino”, refiere agradecido.

Luis Baca, quien asiste a Marco Zunino en la dirección, también será parte de este espectáculo: “Para mí, es un privilegio trabajar al lado de Marco, un artista excepcional, y apoyar a estos chicos talentosos. Verlos crecer en cada ensayo y formar parte de esta magia es una experiencia maravillosa. Tal vez hasta suba al escenario en algunas funciones”.

“Hombres a la Plancha” promete ser un show inolvidable que recorrerá diversos géneros musicales con canciones icónicas de Luis Miguel, Ricardo Arjona, Maná, Camilo Sesto, Juan Gabriel, Ricky Martin, Chayanne, Miguel Bosé; además de temas de agrupaciones y cantantes peruanos.

“Están las canciones de Arena Hash y de mi papá, Christian, que interpretaré yo mismo. Él está feliz y vendrá a ver el espectáculo en cuanto pueda”, comenta emocionado Stefano. “También tenemos un bloque de cumbias; es algo que el público ama porque forma parte de nuestra identidad musical, y no podía faltar música del Grupo 5″, añade Thiago.

“Es una gran puesta en escena, con un elenco talentoso y tecnología de primer nivel. No hemos escatimado en nada para que este show sea realmente inolvidable”, sentencia Marco Zunino.

"Hombres a la plancha" Lugar: Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María. Temporada: Va del 20 de noviembre al 14 de diciembre. Hora: 8:00 p.m.. Entradas:Teleticket