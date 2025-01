La vida metódica de Cristóbal Benavides (Juan Carlos Rey de Castro), un exitoso ejecutivo financiero acostumbrado a tomar decisiones estratégicas, da un giro inesperado cuando conoce a Emma Castro (Ximena Palomino), una carismática influencer y estrella de un reality show atrapada en el frenesí de los flashes y la fama. Sus mundos opuestos coinciden y, al entrelazarse, desatan una conexión intensa, marcada por momentos apasionados y románticos, pero también por situaciones abrumadoras que los lleva a cuestionar su futuro juntos.

Esta es la trama de “No te mueras por mí”, la nueva película de Daniel Rehder que tiene a Juan Carlos Rey de Castro y a Ximena Palomino en los roles principales.

Juan Carlos Rey de Castro y Ximena Palomino protagonizan "No te mueras por mí". (Foto: José Jair Bellodas Rios)

“Estaba en México cuando el director de casting Jorge Sánchez me contactó para participar en el proceso de selección de la película. Fue a finales del 2022. Aunque el casting era presencial, tuve que hacerlo en vivo por Zoom, algo poco común para un actor. Al terminar, pensé que no me llamarían porque no quedé satisfecho con lo que hice. Pero, meses después, me volvieron a llamar para pedirme que grabara un par de escenas junto a Ximena Palomino, quien, coincidentemente, también estaba en México. Así me sumé al proyecto, cuando otros ya llevaban ventaja”, recuerda el actor.

"No te mueras por mí" llegará a las salas de cine, el próximo 3 de abril. (Foto: Difusión)

Por esas fechas, Juan Carlos también fue invitado a participar en “Papá en apuros”, telenovela de Latina en la que interpretó a Martin Seminario, un capitán de fragata de la Marina.

“El rodaje de ‘No te mueras por mí’ estaba programado para mayo del 2023, y ya había dado mi palabra, así que no iba a dejar ese compromiso por ninguna otra propuesta. Afortunadamente, se dio una sinergia increíble que me permitió trabajar en ambas producciones al mismo tiempo. Logramos un look adaptable para los dos proyectos, aunque eso significó renunciar a mi tiempo libre. Fue un reto enorme, ya que ambos personajes eran protagónicos, pero siento que todo se alineó perfectamente, como obra del Universo”, remarca agradecido.

“No te voy a negar que interpretar a dos personajes en paralelo es desgastante. Más allá del cansancio físico, implica un profundo proceso de transformación y construcción del personaje. Normalmente, cuando me eligen para un proyecto, me gusta conversar con el director para entender su visión: cómo imagina al personaje en términos de barba, cabello, apariencia, peso, nivel de musculatura, forma de caminar y estilo general, ya sea estrafalario, naturalista o grandilocuente. En este caso, había bajado entre cuatro y cinco kilos y mi barba estaba diseñada específicamente para el personaje de la película. Al final, logramos un punto intermedio con un tamaño de barba y corte de cabello que funcionaron para ambas producciones. Sin embargo, algo que no pude lograr fue subir de peso para ‘Papá en apuros’, lo cual me hubiera gustado para darle mayor autenticidad al personaje”, recuerda el actor.

“No te mueras por mí” también cuenta con la participación actoral de Mónica Sánchez, Anahí de Cárdenas, Ebelin Ortiz, Denise Dibós, Luana Barrón, Adolfo Aguilar, Arianna Fernández, entre otros actores. Llegará a las salas de cine el próximo 3 de abril.

“Hombres a la plancha”

Por otro lado, Juan Carlos Rey de Castro celebra su regreso a los escenarios con una nueva temporada de “Hombres a la plancha”, acompañado de Marco Zunino, Gino Assereto, Stéfano Meier, Yaco Eskenazi y Thony Valencia.

“Esperamos que la respuesta del público sea igual de linda y maravillosa como lo fue en noviembre y diciembre del 2024. Este no es solo un espectáculo musical; es un viaje emocional que atraviesa diversos géneros musicales, con coreografías complejas que requieren largas horas de ensayo. Cada función es única, porque aunque todo está planificado al detalle, siempre surgen momentos espontáneos que hacen que cada noche sea especial, tanto para el público como para nosotros”, asiente.

En este nuevo capítulo de su carrera, Juan Carlos se siente agradecido por las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. Mirar hacia atrás y recordar los momentos difíciles lo ha fortalecido. “Hoy soy más grande que ayer”, sentencia.