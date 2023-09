De adolescente, antes de ser actor, Juan Carlos Rey de Castro quiso ser marino. Es por eso que interpretar a Martín Seminario, un Capitán de Fragata de la Marina, en “Papá en apuros”, es más que solo un papel desafiante para él. “Es algo así como un deseo cumplido. Terminé siendo marino (ríe)”, nos dice.

La nueva apuesta familiar de Latina está basada en la exitosa producción chilena de Mega, “Papá a la deriva”. Narra la historia de un apuesto viudo que intenta educar y sacar adelante a sus cuatro hijos (José Miguel Argüelles como Cristóbal, Matilde León como Luna, Mariano Ramírez como Vasco y Bianca Bazo como Marina). Su vida cambia al conocer a Julieta Olaya (Luciana Blomberg), una joven honesta, dulce y divertida.

“En la vida real soy papá desde hace un mes y medio (de Benjamín), y me tocó ser papá varias veces en la ficción, pero este es un personaje realmente retador. Tiene cuatro hijos. Es una apuesta totalmente nueva para mí, distinta a las demás. Los perfiles de los personajes son los mismos y también lo que transcurre en la historia, pero peruanizada. Se le puso su salsa y su vinagreta”, destaca el actor, quien a lo largo de sus más de 10 años de trayectoria artística asumió roles disímiles tanto en cine, teatro y televisión. Desde un rockero en “Av. Larco, la película” hasta el representante del exfutbolista Jefferson Farfán en “La Foquita: El 10 de la calle”.

Juan Carlos Rey de Castro es Martín Seminario en "Papá en apuros". (Foto: Hugo Pérez)

“Creo que este es un paso importante, un formato distinto, una apuesta arriesgada con locaciones que parecen reales. Todo está conectado con una lógica especial. Es una inversión muy grande. Tiene un equipo realmente apasionado, con ganas de hacer las cosas bien. Y si funciona será un antes y un después en las propuestas que se pueden hacer”, advierte Rey de Castro sobre la nueva ficción de Latina que en alianza estratégica con Mega Media Televisión regresa después de varios años a las producciones de telenovelas.

Casting riguroso

Juan Carlos estaba en México cuando fue invitado para participar en el casting de esta producción nacional, pero no pudo hacer la prueba a tiempo. Primero por problemas de agenda, luego por una emergencia familiar.

“Me llamaron a fines de febrero. Me mandaron como siete escenas. Tenía que autograbarme. Eran un montón de personajes. Como en ese momento no podía hacer el casting, no aceptaron que lo haga dos días después. Pensé que todo había quedado ahí, hasta que luego de dos meses, en abril, me volvieron a llamar. Como estaba yendo a Lima para grabar una película, les dije que podía hacerlo de forma presencial. Aceptaron. Sin embargo, al llegar el día, tuve una emergencia familiar. Otra vez no pude. Por suerte me dieron otra fecha. Y aquí estoy. Las grabaciones empezaron el 12 de junio”, comenta con gran satisfacción.

“La invitación para participar en el casting me llegó al buzón de mensajes no deseados de Instagram. Casi pierdo la oportunidad de participar (ríe). De no haberlo abierto, no hubiese ingresado a la novela”, destaca Matilde León, actriz que interpreta a Luna, una adolescente que sueña con formar parte de la Marina.

Bianca Bazo, de 10 años, da vida a la traviesa y juguetona Marina, hija menor de Martín Seminario. “El día que pasé la prueba estaba enferma, pero no me importó. Lo único que quería era ser elegida”, recuerda.

“Estaba un poco nervioso en el casting. Pensé que no me habían elegido porque se demoraron en llamarme”, asegura Mariano Ramírez. Él es Vasco, un adolescente experto en tecnología y adicto a los videojuegos.

José Miguel Argüelles es Cristóbal, hijo mayor de Martín Seminario y cadete de la Marina. “Venía teniendo una especie de relación con el nombre de mi personaje. A mi sobrino que acababa de nacer le iban a poner así, pero al final le pusieron otro nombre. Como me gustó, decidí que así se llamará mi hijo, cuando algún día me convierta en padre”, enfatiza.

Actores Juan Carlos Rey De Castro, José Miguel Argüelles, Matilde León, Mariano Ramírez y Bianca Bazo, protagonistas de "Papá en apuros". (Foto: Hugo Pérez)

Participación de la Marina

El apoyo de la Marina de Guerra del Perú viene siendo fundamental en el desarrollo de esta producción nacional. Además de prestar sus instalaciones para la grabación de algunas escenas, familiarizó a los actores con el mundo naval y los valores de la institución.

“Nos facilitan las locaciones y varios del elenco han tenido la oportunidad de quedarse a dormir en sus instalaciones. Recibimos asesoramiento. Todos los pasos que damos son controlados para respetar la realidad”, destaca Rey de Castro.

“Me quedé un par de días en la Marina, conocí los protocolos que manejan. Nos enseñaron el uso de armas. Fue una experiencia bacán. Los cadetes están de lunes a viernes, pero si son castigados, se quedan también el fin de semana. No les permiten que usen celulares”, detalla José Miguel.

Competencia

Aún no hay fecha de estreno de “Papá en apuros”, pero todo indica que ocuparía el horario de “El Gran Chef Famosos”, después de su tercera temporada.

“Más importante que mirar a la competencia es mirarse uno mismo y ser nuestra mejor versión posible para tener el mejor producto. Todos estamos enfocados en hacer un buen trabajo, lo más profesional posible. Y el resultado viene en coherencia con lo que se hizo”, señala. “Cuando haces las cosas con amor y el corazón solo pueden salir bien. Es un elenco tan unido, que nos sentimos familia de verdad. Nos queremos un montón”, añade Matilde.

Completan el elenco de actores: Ximena Díaz (Natalia Rodríguez), Rodrigo Sánchez Patiño (Jorge Arrarte), Nico Ponce (Matías Quiroz), Joaquín Escobar (Jhonatan Quiroz), Bruno Odar (Ramón ‘Moncho’ Olaya), Dennise Dibós (Emilia Santillana), Paulina Bazán (Stephanie Quiroz), Adriana Campos (Bárbara Castro), Ekaterina Konysheva (Kate Chamberline) y Mónica Rossi (Vicky Pacheco).