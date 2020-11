Conforme a los criterios de Saber más

Stefano Tosso es el más reciente de los famosos peruanos señalados de presunto acoso sexual, tema cuya discusión está más presente que nunca entre aquellos que producen cultura. Durante una entrevista con este diario para hablar sobre su nueva webserie, “Atrapados: Divorcio en cuarentena”, el actor Juan Carlos Rey de Castro se pronunció sobre el tema.

En las últimos meses se han visto varias denuncias de acoso a colegas tuyos, ¿Crees que las medidas que se han tomando son suficientes?

Creo que en general no son las medidas suficientes las que se toman en estos casos de acoso. El problema es que se denuncia, luego a la semana sale otro caso y se olvidan del otro. Sin embargo, ya es parte gubernamental el que no se defiendan estos casos... Considero que el acoso puede darse a hombres o mujeres y en ambos casos está mal. Hay que ponernos la camiseta feminista y evitar que estas acciones sigan afectando el futuro de más mujeres.

Como personaje público, ¿has sufrido acoso por parte de seguidores?

Yo creo que no. Siempre que he publicado algo en mis redes sociales, mis seguidores me responden con mensajes lindos o de aliento. Claro que yo no publico todo de mi vida privada. Al ser una figura mediática guardo parte de mi intimidad y con el tiempo aprender a atesorarla bastante.

¿Sientes alguna responsabilidad social al ser un personaje público?

Sí. La verdad yo escogí la actuación por amor al arte, pero la exposición es algo que ya viene dentro del saco. A algunos colegas no nos gusta, no se puede hacer nada contra eso. Así que yo preferí que esta imagen en mis redes sociales aliente a un Perú mejor.

Sobre la serie “Atrapados: Divorcio en cuarentena”, ¿Cómo consideras la experiencia con la obra de Diego Ayala?

La verdad no hemos tenido contacto con él, pero sé que es bastante joven y un gran escritor. Ha trabajado para Netflix, en México y Chile. Esta es una producción pequeña, pero con metas grandes. Primero esperamos que con los 12 capítulos, ya disponibles, se logre empatizar con el público y ya de ahí, hacia adelante.

¿Qué tal la experiencia de grabar en plena pandemia de coronavirus?

Es una época negra, sí, y uno tiene que ser bien cuidadoso. La producción del entretenimiento es una de las últimas en la lista de reactivarse. Sin embargo, una vez que se activaron protocolos se empezó a trabajar asegurándose que todos estemos bien.

¿Qué otros proyectos estás llevando además?

Este año todos los actores sentíamos que iba a ser “EL AÑO”. Sin embargo, llegó la pandemia. Lo bueno es que ahora todos hemos aprendido a hacer de todo. Con celulares que ahora graban en 4k hemos hecho de directores de cámara, de productores y más. Yo he estado escribiendo en futuros proyectos y he tenido que postergar planes personales que tenía pensados este año. Yo creo que ante una escena así solo te quedan dos cosas: o te hundes o sacas el lado creativo. Nosotros, al dedicarnos al arte, preferimos crear y cuando acabe esta pandemia sabremos cómo manejar lo mejor del mundo presencial y virtual.

“Atrapados: Divorcio en cuarentena” estrena nuevos episodios todos los sábados en YouTube.

