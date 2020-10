Luego que exalumnas de Stefano Tosso denunciaron al actor por acoso sexual a través de las redes sociales, la coreógrafa Verónica Álvarez recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar su renuncia a la escuela de arte “Segundo Piso”, donde compartía roles con el hijo de Ricky Tosso.

“Es importante para mí compartir con ustedes que hace unos días tomé la decisión de renunciar a mi puesto de trabajo de la escuela de arte Segundo Piso”, expresó la bailarina al inicio de su mensaje público.

“Soy profesora de baile hace 15 años, compartiendo no solo mi pasión por este arte sino también una serie de valores que implican un salón de danza. En ese sentido, la principal motivación de mi decisión se basa en el respeto a mis alumnas, así como a mi ética profesional”, se añadió en el comunicado.

Verónica Álvarez fue la pareja sentimental de Tosso en 2018, pero actualmente solo tienen una relación profesional que se vio afectada por las denuncias contra el actor.

Tras las denuncias, Stefano Tosso se presentó en el programa “Beto a saber” para brindar su descargo público, donde negó dichas acusaciones por parte de sus exalumnas.

“No soy acosador, pero sí he engañado a mujeres porque les he ‘pintado los pajaritos’ que no cumplí”, sentenció en el espacio conducido por Beto Ortiz.

