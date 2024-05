La esperada fiesta para este adiós definitivo llegará con un importante despliegue artístico, escénico, técnico y de efectos especiales. Pantallas de más de 500 metros y varias pasarelas que acercarán más a los protagonistas de esta historia con su público. La nostálgica cita será en el Estadio San Marcos, el próximo sábado 20 de julio.

Conversamos con los gólmodis Marco Zunino y Cristhian Rivero, y las cíndelas María Pía Copello, Rossana Fernández Maldonado, y las gemelas Antuanet y Anabel Elías sobre este espacio que marcó sus vidas y del que conservan anécdotas inolvidables.

Foto tomada durante los ensayos de las coreografías de "Nubeluz". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

MARCO ZUNINO

Marco Zunino era adolescente y ya tenía experiencia como actor de teatro cuando llegó a “Nubeluz”. Después de participar como invitado en el juego “Si lo sé, lo digo”, se acercó al equipo de producción del programa para expresar su interés de convertirse en gólmodi. La productora Gabriela Queirolo le brindó la oportunidad de audicionar, la misma que Marco no desaprovechó.

“‘Nubeluz’ marcó tanto mi vida que sentí que era un ciclo que nunca iba a cerrar. Vivía con una nostalgia increíble porque el programa tenía un sitio muy especial en mi vida y en mi corazón. Fue una época maravillosa, con grandes amigos. No todo el mundo tiene la suerte de poder revivir algo que te hizo tan feliz a los 16 años”, destaca el actor tras compartir que la celebración por las dos décadas de Nubeluz, en octubre del 2010, fue por iniciativa suya.

“La idea surgió porque realmente Nubeluz no había cerrado bien su ciclo. El programa comenzó a diluirse con la tragedia que todos sabemos (la muerte de Mónica Santa María), continuó con ediciones grabados, luego se fueron Lily y Almendra, y nunca tuvo un cierre como se merecía. Este era un pendiente que siempre supe que se concretaría. Todos estamos juntos en esto, pero siempre las iniciativas han sido de Almendra y mía. Por eso, termina siendo una cosa muy personal para mí. Fue una experiencia maravillosa, me cambió la vida, pero lo más importante es que me hizo muy feliz”, reconoce.

La magia del emblemático espacio de Panamericana Televisión se encendió en una época dura para el Perú y los peruanos. En tiempos de crisis económica y terrorismo, esta propuesta infantil se convirtió en un refugio de calma y sosiego para el televidente, sobre todo para los más pequeños.

“Vivíamos entre coches bomba y terror. ‘Yo tengo la magia’ fue una canción contra el terrorismo. Coco Tafur la compone para empoderar a los niños. Casi nadie sabe eso, ni nosotros lo sabíamos. Lo conversé con Coco después. Por eso es un tema tan poderoso”, reflexiona Zunino.

“Nubeluz” tuvo gran éxito internacional. Junto a “El show de Xuxa” fue el programa infantil por excelencia en Latinoamérica.

“En muchos países, ‘Nubeluz’ le ganaba en rating a Xuxa. Éramos competencia en Argentina. Los fanáticos argentinos de Xuxa nos gritaban, creían que odiábamos a la conductora brasileña”, recuerda el actor nacional.

Marco Zunino fue gólmodi en "Nubeluz". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

ANTUANET Y ANABEL ELÍAS

Las gemelas Antuanet y Anabel reconocen que no dudaron ni un solo segundo en aceptar la propuesta de Marco Zunino para participar en este show.

“Era impensable que haya un show de Nubeluz y yo no esté. No había forma. Además, sabíamos que era un proyecto que estaría bien armado, bien hecho”, refiere Antuanet. “Aceptamos sin pensarlo”, añade Anabel.

Las expertas bailarinas acababan de salir del colegio y aún no habían decidido qué camino seguir cuando ingresaron al programa infantil, y la vida les cambió radicalmente.

“Un primo de cariño que sabía que nos encantaba bailar nos pasó la voz del casting. Lo hicimos y al toque nos eligieron. Teníamos 17, pero parecíamos de menos”, cuenta Anabel. “No teníamos planificado estar en TV porque éramos tímidas. El programa nos cambió la vida”, asegura Antuanet.

ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONADO

“Nubeluz” fue una parte fundamental de la adolescencia de Rossana Fernández Maldonado. Este programa no solo le abrió las puertas de la televisión, sino que también le regaló grandes amigos, momentos gratificantes y le enseñó a ser más responsable, asegura.

“Me marcó. Cuando miro atrás, mis recuerdos más bonitos están relacionados a este programa. Era un trabajo, pero disfrutábamos mucho, éramos como hermanos, compartimos muchos anécdotas. Cuando viajamos a Argentina, nos dieron viáticos para comer, pero por comprarnos ropa, comíamos pan con gaseosa. Nos alimentamos mal. Una vez Daniela se desmayó”, recuerda.

Rossana Fernández Maldonado fue cíndela en "Nubeluz". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

MARÍA PÍA COPELLO

“Nubeluz” fue una fuente de inspiración para María Pía Copello. Su admiración por las dalinas la llevó a soñar con tener un espacio infantil propio. Después de dos intentos fallidos, lo consiguió en el 2000 con “María Pía y Timoteo”.

“De mi admiración por el trabajo de las dalinas nace mi pasión por la conducción de programas infantiles. ‘Nubeluz’ significa mucho para mí porque luego de ese programa surgieron cosas importantes en mi carrera”, narra la presentadora de “Manda quien manda”.

CRISTIAN RIVERO

Cristian Rivero llegó a “Nubeluz” gracias a su perseverancia. Comenzó en el programa como dicoline, pero no se detuvo hasta convertirse en uno de los gólmodis. Este espacio en Panamericana TV definió su futuro profesional. Aunque, con un padre aviador y una madre aeromoza, parecía destinado a ser piloto comercial, su camino tomó un giro inesperadamente artístico.

“Llegué por pura terquedad y perseverancia. Las gemelas Anabel y Antuanet Elías vivían detrás de mi casa en esa época, y había averiguado dónde estaban las oficinas de ‘Nubeluz’, en Camino Real. Todo un verano, caminé desde mi casa en Aramburú hasta Camino Real, veía el cartel de ‘Nubeluz’ y regresaba sin atreverme a entrar y preguntar. Hasta que un día entré. Al principio, me dijeron que no porque era muy pequeño para ser gólmodi. Entonces apareció Joaquín Vargas, el director artístico de esa época, y me dijo que podría funcionar para un tema de los dicolines. Así empezó mi historia. Así fue como llegué a Nubeluz. Cuando crecí, recién me aceptaron para ser gólmodi”, recuerda.

La nostálgica cita será en el Estadio San Marcos, el próximo sábado 20 de julio. Las entradas están a la venta en Teleticket.

“NUBELUZ, LA DESPEDIDA” DÍA: sábado 20 julio LUGAR: Estadio San Marcos HORA: 12.00 m. ENTRADAS: Teleticket.