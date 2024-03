Durante una entrevista para el podcast La Lengua de Jesús Alzamora, Almendra Gomelsky y Xiomara Xibillé compartieron una graciosa anécdota que experimentaron en Argentina, país donde casi las ‘cancelan’ por hacer uso de tres palabras que, si bien para ellas tenían un significado, ahí tenían una connotación completamente distinta, por lo que podrían haber sido fácilmente malinterpretadas.

¿Cuáles fueron las tres palabras por las que casi cancelan a Nubeluz en Argentina?

Gomelsky se encontraban contando una curiosa experiencia que vivieron en Chile, donde su equipo les indicó que al momento de salir y dar la cara al público les saludaran diciendo “Hola, ‘weones”. Para los chilenos esta es una palabras común que usan para referirse unos a otros, sin embargo, para ella no fue así. Inmediatamente, Xibillé recordó otra experiencia similar en Argentina, donde casi las cancelan por hacer uso de algunas palabras que allá tenían un significado muy distinto.

La popular ‘Dalina’ empezó a contar que ambas se encontraban en Argentina debido a una gira de medios y fueron invitadas a un programa de radio con el famoso locutor argentino Hector Larrea. Ahora bien, ellas se encontraban caracterizadas como sus personajes del popular programa de televisión que, según ellas, incluía una especie de ‘gorrito’.

Entonces, la entrevista marchaba bien hasta que el conductor empezó a agarrar la gorra de Xibillé mientras la llamaba linda. Por supuesto, ella no se lo tomó para mal. Pero, sin saberlo, pronunció unas palabras que allá se consideran malas por la connotación que tiene. “Ay, no sea conchudo, no me coja mi cachucha”, dijo ‘Xiomi’. Ella simplemente se refería a que no agarre su gorra, pero utilizó palabras que en su país tienen un significado, mientras en Argentina otro completamente distinto.

¿Qué significado tienen estas palabras en Colombia a diferencia de Argentina?

‘Conchudo’, por ejemplo, se utiliza como adjetivo para una persona sinvergüenza. Sin embargo, en Argentina tiene una connotación mucho más negativa. Luego, mientras en Colombia ‘coger’ se puede entender por agarrar, en Argentina fácilmente se puede malinterpretar por ‘tener sexo’. Por último, y quizás la palabra más comprometedora: ‘cachucha’. ‘Xiomy’ utilizó esta palabra para referirse a su gorra, no obstante, en el país en el que se encontraba esta es una palabra que se usa para referirse a la vagina de la mujer.

Así pues, fácilmente podrían haber sido acusadas de indecentes. Pero, para su suerte, Larrea fue rápido en avisar a los oyentes que Xibillé era colombiana y que no estaba tratando de dar a entender lo que probablemente creían. Al contar la anécdota, en todo momento Gomelsky se refería al Locutor como una persona culta que supo reaccionar velozmente.

Gracias a ello, la entrevista pudo continuar. Pero Xibillé se encontraba demasiado avergonzada por lo que acababa de suceder. Aunque la situación no dio para más, con la cara completamente roja e incapaz de ocultar su vergüenza, decidió que era mejor quedarse en silencio durante el resto del programa.