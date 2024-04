“El proceso de selección comenzó a fines del 89. Empezamos a buscar rostros que ya habían salido en televisión o campañas publicitarias”, le cuenta Rochi a Somos. Tres años antes, Mónica había protagonizado un comercial de la marca de champú para niños Ammens, que hasta el día de hoy tiene gran recordación —el video en YouTube posee 160 mil vistas— y fue el inicio de su camino hacia el estrellato. “Llegó muy puntual a pasar el cásting. Era una chica muy alegre y tenía una conexión especial con la cámara. Nos cautivó desde que la vimos”, añade la productora de TV.

El programa infantil “Nubeluz” se emitió por Panamericana Televisión de 1990 a 1996. Las presentadoras del show eran llamadas dalinas. / ARCHIVO FOTOGRAFICO

Mónica era hija del trujillano Danilo Santa María y de la ciudadana canadiense Judith Smith. Tenía dos hermanas, Liz y Sandra. Era una joven de clase acomodada que creció en la urbanización San Antonio, en Miraflores, cerca de la avenida Roca y Boloña. Quienes la conocieron la recuerdan como una estudiante aplicada del colegio ‘Carmelitas’, que destacaba por su personalidad extrovertida y sus inmensos ojos azules como el cielo de los Andes. “‘Nubeluz’ controla todo mi tiempo, satisface todas mis inquietudes y es lo que me gusta. Las cosas se presentaron ocasionalmente, no lo imaginé, pero desde que llegó me di cuenta de que era lo que quería”, sostuvo Mónica en una entrevista con El Comercio, en octubre de 1991.

En esa misma conversación, la dalina ‘chiquita’ dejaba en claro que no tenía interés alguno por la actuación. Sus pasatiempos favoritos eran escuchar “música suave” e ir a la playa en el verano. Cuando llegaba el invierno, solía refugiarse en Chosica. Prefería no ahondar en su vida privada, pero en aquella ocasión contó que estaba en una relación sentimental y se sentía muy feliz. No tenía planes de casarse y, según decía, su mayor preocupación era transmitir un mensaje de amor a los niños que la seguían. “Pido a Dios que ponga en mi boca las palabras necesarias para que pueda llegar a ellos”, declaró.

UN MUNDO DE FANTASÍA

“Nubeluz” se estrenó el 1 de setiembre de 1990. Era un “programa ómnibus” de cuatro horas de duración, compuesto de juegos, bailes y dibujos animados, que se emitía desde el coliseo Amauta. En un principio, la conducción del espacio recayó en Mónica y su amiga Almendra Gomelsky, a quien recomendó al equipo de producción para que sea la segunda dalina. Luego se sumaron Lily Braun y Xiomy Xibillé, conformando un cuarteto de presentadoras que brillaba en la pantalla chica gracias a su carisma y simpatía. Hasta que sucedió la tragedia.

La mañana del 14 de marzo de 1994, el país despertó con una noticia que causó gran conmoción, sobre todo entre los ‘nubecinos’ y ‘nubetores’. Mónica Santa María había sido hallada sin vida en el departamento de La Molina que compartía con su novio. Las investigaciones determinaron que se trató de un suicido, producto de la severa depresión que padecía. Tenía apenas 21 años. “En aquella época, a diferencia de ahora, no se sabían muchos detalles de la vida personal de los artistas. Y Mónica era una persona bastante reservada. Nadie imaginaba que sufría de depresión y que tenía una relación tóxica con su enamorado. Entonces, la conmoción fue doble”, nos cuenta el periodista y crítico de televisión Johnny Padilla.

Lily Braun, Almendra Gomelsky y Xiomy Xibillé se juntarán para el show “Nubeluz, la despedida”, programado para el 20 de julio en el estadio de San Marcos.

Tres décadas después de este fatal suceso, sin embargo, su memoria sigue más viva que nunca. “Recordarte a ti y a ‘Nubeluz’ es recordar un espacio lleno de risas, alegrías y personas increíbles. La verdadera magia la encontramos al conocerte; el recuerdo de tu risa, de tus travesuras y de las giras son un tesoro muy apreciado”, posteó Almendra hace unas semanas en su cuenta de Instagram, al cumplirse 30 años de la muerte de Mónica. El club de fans del programa llenó de flores y obsequios la tumba donde descansan sus restos, en el cementerio Jardines de la Paz. Y se organizó una misa en una iglesia de Surco a la que asistieron sus familiares.

Mónica ya no está entre nosotros, pero seguirá viviendo eternamente en el corazón de toda una generación de peruanos. //