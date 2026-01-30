Katia Condos y Jorge Aravena protagonizarán el filme “No tan viuda”

En el marco de la realización del evento Content Americas, que se llevó a cabo en el Hilton Downtown de la ciudad de Miami, se anunció “No tan viuda”, la primera película escrita por la actriz Katia Condos.

“No tan viuda” es una comedia dramática fresca y provocadora que sigue a una mujer que, tras una pérdida tan inesperada como confusa, se ve obligada a replantearse quién es, qué quiere y cómo seguir adelante.

Entre el humor ácido y situaciones tan incómodas como reconocibles, el filme protagonizado por Condos, Jorge Aravena y Carlos Carlín retrata con humor, honestidad y valentía temas como la identidad, el duelo, la maternidad y la reinvención personal, conectando especialmente con una generación de mujeres que ya no está dispuesta a quedarse en silencio. Es una película que nos demuestra que nunca es tarde para volver a empezar.

En la misma, Katia compartirá el rol estelar con los actores Jorge Aravena y Carlos Carlín.

El reconocido actor latinoamericano Jorge Aravena, famoso por sus papeles en telenovelas como “Girasoles para Lucía” y “Pituca sin Lucas”, se unirá a Carlos Carlín, destacado actor y comediante, para dar vida a los personajes principales de esta prometedora comedia.

La firma del contrato también contó con la presencia de Luis Lavanda y Diana Quiroga, managers y socios del proyecto, así como de la destacada directora Ani Alba, quienes acompañaron este lanzamiento que marca el inicio de una nueva etapa para Ceci G Entertainment & Consulting en la industria audiovisual.