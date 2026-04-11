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Además de su regreso a “Planchando el despecho”, Katia Condos (57) participa en la telenovela “Valentina Valiente” y la próxima semana comenzará el rodaje de la película “No tan viuda”. (Foto: Difusión)
Además de su regreso a “Planchando el despecho”, Katia Condos (57) participa en la telenovela “Valentina Valiente” y la próxima semana comenzará el rodaje de la película “No tan viuda”. (Foto: Difusión)
Por Sonia del Águila

Planchando el despecho: todas vuelven” marcará el regreso, por primera y única vez, de sus cinco protagonistas originales: Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens, Gianella Neyra, Maricarmen Marín y Katia Condos, en una edición especial por el Día de la Madre. Pero no se tratará solo de un reencuentro histórico. Para Condos, este será también el montaje más honesto y personal, porque hoy esas canciones de ruptura, dolor y nuevos comienzos resuenan de otra manera en su propia vida.

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