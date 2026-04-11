“Planchando el despecho: todas vuelven” marcará el regreso, por primera y única vez, de sus cinco protagonistas originales: Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens, Gianella Neyra, Maricarmen Marín y Katia Condos, en una edición especial por el Día de la Madre. Pero no se tratará solo de un reencuentro histórico. Para Condos, este será también el montaje más honesto y personal, porque hoy esas canciones de ruptura, dolor y nuevos comienzos resuenan de otra manera en su propia vida.

“Siempre decía que lo único que no me gustaba de Planchando era que todas representábamos a mujeres felizmente casadas. Y eso no refleja la realidad: hay mujeres solas, separadas, divorciadas, viudas, felices o no. Me daba pena que el mensaje pareciera ser que para ser feliz hay que estar enamorada y con años de matrimonio. No estábamos representando a todas”, reflexiona la actriz.

Ahora, reconoce, la vida ha hecho que ese discurso cobre otro sentido. “Las circunstancias nos están llevando a que hoy estemos representando una experiencia más cercana a la de muchas mujeres. Y bueno, me tocó a mí”, admite.

“Planchando el despecho: todas vuelven” marcará el esperado reencuentro de sus protagonistas originales.

“Planchando el despecho” nació en el 2023, a partir de una idea de Neyra de traer al Perú el formato colombiano creado por Juan Carlos Mazo. La propuesta original fue adaptada al estilo de sus intérpretes locales, con una combinación de historias propias, humor, drama y canciones sobre el amor y el desamor. Ese cruce le permitió al espectáculo encontrar rápidamente una identidad cercana al público peruano.

Para Katia, buena parte del éxito de este show musical radica en la vigencia emocional de su repertorio. Las llamadas “canciones cortavenas”, dice, siguen convocando porque apelan a experiencias universales. A eso se suma el componente colectivo del espectáculo, que convierte cada función en una suerte de catarsis compartida, cercana a la energía de un karaoke o un concierto, donde el público no solo escucha, sino que canta, recuerda y se identifica con las historias.

“Sabes que la experiencia va a ser grupal, fuerte, intensa, divertida”, resume la actriz, convencida de que esa conexión emocional es la que ha permitido que el show mantenga su llegada entre espectadores de distintas generaciones.

Condos atribuye otro de los pilares del espectáculo a la química entre sus integrantes. Más allá del guion o la dirección, sostiene, hay proyectos que encuentran una fuerza especial cuando entre quienes participan se instala una complicidad genuina, y eso es justamente lo que, a su juicio, ocurrió con “Planchando el despecho” desde el inicio.

Nueva etapa

Primero con la formación original y luego con la incorporación de Maricarmen Marín, esa conexión —hecha de compañerismo y confianza sobre el escenario— terminó por convertirse en una de las marcas del show.

“En esta nueva etapa, el público volverá a encontrarse con una propuesta de calidad, pero renovada. Nosotras siempre buscamos innovar y ofrecer algo distinto, para que la gente se vaya con sorpresas. La presencia de las cinco en escena transforma el montaje, el ensamble vocal, las coreografías y la dinámica general del show. Además, el Parque de la Exposición le dará una dimensión diferente”, destaca.

Katia Condos vuelve al teatro.

Para esta temporada, el repertorio reunirá lo mejor de las entregas anteriores, con una selección pensada para sorprender otra vez al público. En el caso de Condos, volverá a interpretar “Chico de mi barrio”, uno de los temas más celebrados por los asistentes, y retomará también “Ella y él”, de José Luis Perales, que canta junto a Raúl Zuazo y que, admite, es uno de sus momentos favoritos del espectáculo. A eso se sumarán varios números grupales, entre ellos “Un beso y una flor”.

Entre otros temas, también figuran “Era mi vida él”, “Corazón de piedra”, “A dónde va el amor”, “Mamma mía” y “A quién le importa”.

“Supongo que todas las canciones van a tener bastante feeling, como siempre las he cantado”, asegura.

Condos atraviesa hoy una etapa incierta, pero no está detenida. Más que buscar respuestas inmediatas, ha optado por avanzar con calma, concentrada en lo esencial: sus hijos, su bienestar y el cuidado de los vínculos que la sostienen. En medio de ese tránsito, el escenario aparece también como un espacio de afirmación, un lugar desde el cual seguir adelante sin perder de vista lo que importa.

“Esta etapa de vida la defino como un gran signo de interrogación. Se hace camino al andar y este es un proceso que recorro un día a la vez”, subraya.

El dato “Planchando el despecho: todas vuelven” se presentará el sábado 16 de mayo de 2026, a las 8 p.m., y el domingo 17 de mayo, a las 7 p.m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas se venden a través de Ticketmaster Perú.