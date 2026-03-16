Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Federico Salazar rompe su silencio tras separación de Katia Condos. (Foto; Instagram)
Federico Salazar rompe su silencio tras separación de Katia Condos. (Foto; Instagram)
Por Redacción EC

El periodista Federico Salazar se pronunció públicamente, por primera vez, sobre su separación de la actriz Katia Condos, noticia que sorprendió a sus seguidores en redes sociales y al mundo del entretenimiento nacional. Como se sabe, los famosos mantenían una larga relación de 30 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.