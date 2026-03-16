El periodista Federico Salazar se pronunció públicamente, por primera vez, sobre su separación de la actriz Katia Condos, noticia que sorprendió a sus seguidores en redes sociales y al mundo del entretenimiento nacional. Como se sabe, los famosos mantenían una larga relación de 30 años.

En una entrevista para el programa “Amor y Fuego”, Federico Salazar rompió su silencio y aclaró algunos aspectos de su situación personal; además, respondió a las especulaciones que se vienen generando sobre el fin de su matrimonio con Katia Condos.

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En sus declaraciones con el programa de espectáculos, Federico Salazar aclaró que no se ha divorciado de Katia Condos, sino que solo están separados. Este mensaje ha despertado rumores en torno a una posible reconciliación.

Federico Salazar rompe su silencio tras separación de Katia Condos. (Foto: Captura de video de "Amor y Fuego")

“No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, respondió el periodista, dejando abierta las diferentes posibilidades sobre el futuro de su relación.

La reportera del programa “Amor y Fuego” intentó profundizar con el tema; sin embargo, no logró obtener mayor respuesta por parte del presentador de América Noticias.

Katia Condos también se pronuncia

Días antes de la declaración de Federico Salazar, la actriz Katia Condos también fue abordada por la prensa y solo atinó a responder que sus declaraciones están en el comunicado que publicó en redes sociales.

Katia Condos y Federico Salazar ponen fin a su matrimonio luego de 30 años juntos. (Foto: Facebook de Katia Condos)

“Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”, expresó a la prensa antes de retirarse de un centro de estética, notablemente molesta.

La separación entre Federico Salazar y Katia Condos se hizo pública el pasado 11 de marzo mediante un comunicado difundido en redes sociales por los famosos. En el mensaje, ambos confirmaron que habían tomado la decisión de seguir caminos distintos luego de tres décadas juntos, aunque resaltaron el cariño y respeto que continúan manteniendo como familia.