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Entre Robert Pattinson (39) y Zendaya (29) se ha forjado una amistad de tanto trabajar juntos. Además de “El drama”, este año los veremos en “La odisea” y “Duna: Parte tres”.
Entre Robert Pattinson (39) y Zendaya (29) se ha forjado una amistad de tanto trabajar juntos. Además de “El drama”, este año los veremos en “La odisea” y “Duna: Parte tres”.
/ A24
Por Alfonso Rivadeneyra García

Si en 2010 alguien sugería que tanto Robert Pattinson como Zendaya serían dos de los intérpretes más aclamados de los próximos años, favoritos a una eventual nominación al Óscar, pocos lo habrían creído. Es más, se habrían reído en la cara del atrevido que dijera tal cosa. Dieciséis años después tendrán que comerse sus palabras por el cambio que han experimentado sus carreras. Ahora, ambos actores, que comenzaron en obras para las masas —él en el cine, ella en la televisión—, protagonizan juntos una película que promete dar que hablar. Dirigida por el noruego Kristoffer Borgli, “El drama” sigue a la librera Emma Harwood (Zendaya) y el director de museo Charlie Thompson (Pattinson), quienes están a punto de casarse. Días antes de la boda, en una reunión con amigos, ella revela lo peor que ha hecho en su vida, y nada volverá a ser lo mismo. Es un giro en la trama que A24, la distribuidora, ha intentado evitar a toda costa que se difunda, pero sobre el que medios internacionales ya han dado cobertura. Una decisión narrativa que causa polémica por su manejo de un asunto con heridas profundas en la sociedad estadounidense.

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