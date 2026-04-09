Si en 2010 alguien sugería que tanto Robert Pattinson como Zendaya serían dos de los intérpretes más aclamados de los próximos años, favoritos a una eventual nominación al Óscar, pocos lo habrían creído. Es más, se habrían reído en la cara del atrevido que dijera tal cosa. Dieciséis años después tendrán que comerse sus palabras por el cambio que han experimentado sus carreras. Ahora, ambos actores, que comenzaron en obras para las masas —él en el cine, ella en la televisión—, protagonizan juntos una película que promete dar que hablar. Dirigida por el noruego Kristoffer Borgli, “El drama” sigue a la librera Emma Harwood (Zendaya) y el director de museo Charlie Thompson (Pattinson), quienes están a punto de casarse. Días antes de la boda, en una reunión con amigos, ella revela lo peor que ha hecho en su vida, y nada volverá a ser lo mismo. Es un giro en la trama que A24, la distribuidora, ha intentado evitar a toda costa que se difunda, pero sobre el que medios internacionales ya han dado cobertura. Una decisión narrativa que causa polémica por su manejo de un asunto con heridas profundas en la sociedad estadounidense.

Harry Potter tiene la culpa

El inicio en el cine de Pattison no estuvo ligado al ‘blockbuster’, sino todo lo contrario. “Vanity Fair” (2004), donde actuó junto a Reese Witherspoon en un rol que ni siquiera mereció aparecer en los créditos, fue una pérdida de dinero para el estudio. Su suerte cambió con “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005), adaptación de la cuarta novela de la saga de magia, donde tuvo el rol más codiciado de Hollywood: Cedric Diggory, el mago cuyo homicidio súbito traumatizó a toda una generación de adolescentes. Pattinson reconoció que durante años vivió del dinero que le dejó esta película hasta que llegó su próximo éxito.

Fue “Crepúsculo” (2008) la cinta que lo catapultó al estrellato con el rol de Edward Cullen, vampiro de 104 años que se enamora de la adolescente Bella Swan (Kristen Stewart), diferencia de edad que no ha puesto peros en la popularidadde esta franquicia. El actor ha confesado que fue al cásting luego de tomar valium, lo que supuestamente lo ayudó a establecer el tono desinteresado del personaje, aunque con él nunca se sabe: ha confesado que miente en entrevistas. Al día de hoy, las fans de su era vampírica, que se enamoraron del look desaliñado y de la actitud distante de un hombre que en realidad es excéntrico (más que galán, un actor de personaje), todavía mantienen una comunidad digital que se activa a la menor excusa. Ya después trabajó con cineastas de peso, como David Cronenberg (“Cosmópolis”, 2012), los hermanos Safdie (“Good Time”, 2019), Robert Eggers (“El faro”, 2019), Christopher Nolan (“Tenet”, 2020), etc.

Más allá de Disney Channel

La carrera de Zendaya Maree Holland Coleman, nombre completo de la actriz, tiene paralelos con la de su colega. Cuando era niña descubrió su pasión por las artes escénicas; actuó en el colegio y ya de adolescente audicionó para la serie de Disney ”Shake it Up” (2010-2013), que protagonizó junto a Bella Thorne. Al acabar esta historia ya había empezado una incipiente carrera musical que incluso la llevó a “Bailando con las estrellas”. Entonces entró a la serie de espías “K.C. Undercover” (2015- 2018), también para niños, no solo como actriz, sino como productora. Ya para entonces su ingenio y rapidez en las entrevistas la habían convertido en un personaje a tener en cuenta, además de su ojo para las historias: ella pidió cambios al equipo creativo de la segunda serie.

"Zendaya es extremadamente profesional y es muy amable con todo el mundo. De verdad se toma el tiempo para conocer a todos y a todo el equipo." Robert Pattinson

A la par de esta producción debutó en el cine con “Spider-Man: de vuelta a casa” (2016), donde interpretó a Michelle, personaje que se reveló como M.J., interés amoroso clásico del hombre Araña, Peter Parker (dependiendo de la fuente, ella y el actor protagónico, Tom Holland, están comprometidos o ya se casaron en secreto). Tras esta película, siguió con “K.C…”, pero se sentía como una egresada que tenía que volver a clases. Entonces llegó el mayor rol de su carrera hasta el momento, la escolar drogadicta Rue en “Euphoria”, serie de HBO que dio que hablar por su representación de la sexualidad adolescente y que la convirtió en la ganadora más joven de la historia del premio Emmy a mejor actriz. También protagonizó la cinta de Netflix “Malcolm & Marie” (2021), sobre una pareja en crisis; “Challengers” (2024), donde fue una tenista profesional en un triángulo amoroso; y la saga “Dune” (2021-presente) dirigida por Denis Villeneuve.

Si bien Pattinson y Zendaya seguirán sus carreras de manera independiente, en menos de un año tendremos tres películas donde ambos comparten la pantalla. Además de “El drama” llegarán “La odisea” de Nolan (16 de julio) y “Duna: parte tres” de Villeneuve (18 de diciembre). No cabe duda de que, si ambos están en el mismo proyecto, es el espectador quien gana. //