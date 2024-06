Ante la invasión británica, que causaba furor entre miles de jóvenes peruanos, no hubo una resistencia significativa. Vinilos, playeras, fotos, todo lo relacionado con el cuarteto de Liverpool era pan de cada día. Los artistas nacionales también sucumbieron a la beatlemanía que causaba revuelo mediático. Por aquel entonces, cuatro cantantes de la nueva ola, César Altamirano, Joe Danova, Jimmy Santy y Pepe Miranda, decidieron cambiar sus trajes clásicos por zapatos de tacón, cortes de pelo mop-top con flequillo y ternos abrochados hasta el cuello con una corbata.

Joe Danova (George Harrison), César Altamirano (Ringo Starr), Jimmy Santi (Paul McCartney) y Pepe Miranda (John Lennon) formaron el grupo "Peruvian Beatles" como homenaje al cuarteto en el programa "La hora de Pablo", conducido por Pablo de Madalengoitia en 1964.

“La idea fue concebida por Panamericana Televisión. A nosotros nos contactó Altamirano, quien por aquel entonces conocía a cada cantante de nueva ola. Nos dijo: ‘El canal y Madalengoitia nos quieren en el programa, chicos, anímense a ser Los Beatles’. Éramos muy jóvenes, ni siquiera lo pensamos antes de aceptar ―nos cuenta Jimmy Santy― Solo aparecimos en ese programa, cantamos con playback, imitamos los movimientos e hicimos toda la performance característica, por unos instantes fuimos por unas horas jóvenes británicos”, agrega entre risas.

Fue en esos instantes cuando la gran ola británica invadió las calles de Lima, donde se avistaban frecuentemente versiones distintas de The Beatles caminando por el Jirón de la Unión o la Plaza de Armas. Mientras tanto, programas televisivos del momento transmitían parte del impacto del cuarteto de Liverpool en nuestro país y en un mundo que sucumbió sin gran resistencia ante temas como “Please Please Me”, “Love Me Do”, “I Want to Hold Your Hand” y “Can’t Buy Me Love”.

“Todos compartimos el amor por la nueva ola y el gusto por la música de Los Beatles. Era imposible no amarlos en aquellos tiempos; inclusive hasta ahora es difícil encontrar a alguien que no guste de su música —nos cuenta en entrevista con El Comercio, Jimmy Santy—. En aquel momento abundaban dos cosas: los imitadores de Los Beatles y los imitadores de Elvis Presley. Nosotros nos sentíamos más cercanos al cuarteto, pero nos movíamos como Presley.”

Durante los años posteriores aparecieron más imitadores, concursos para elegir quién se parecía más al cuarteto británico, segmentos de programas dedicados únicamente a la música de The Beatles y la aparición del primer club de fans en Perú. “Era imposible no amarlos en aquellos tiempos, inclusive hasta ahora es difícil encontrar a alguien que no guste de su música”, menciona Santy, quien por aquella época también quedó sorprendido con un anuncio inesperado: Los Beatles vienen al Perú.

Otra de las agrupaciones que surgieron gracias a la beatlemanía fue We All Together, grupo formado en 1971 en Lima.

Promesa inconclusa

“Los famosos Beatles vendrían en mayo: por diez días cobrarían casi medio millón”, relucía en un titular del ya desaparecido diario La Crónica. Otros titulares similares aparecieron en las primeras planas de los diarios de todo el Perú, que pregonaban la inminente llegada de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

“Si no surgen inconvenientes tendremos a The Beatles en el canal cuatro de televisión”, mencionó Mauricio Arbulú, uno de los directivos del novel canal cuatro, para el fenecido diario La Prensa. El concierto estaba programado para los primeros días de mayo de 1964, cuando acababan las grabaciones de la cinta “A Hard Day’s Night”. Pero por razones que nunca fueron explicadas, la tan ansiada visita de The Beatles no se produjo, dejando únicamente los precios y una posible setlist como recuerdo de ese evento.

La prensa peruana de la época, como La Crónica, ya informaba sobre la inminente llegada de The Beatles a nuestro país.

Sin embargo, la beatlemanía no se detendría ahí. Décadas después, aparecieron agrupaciones inspiradas en su música, como el grupo We All Together (1971), declarado mejor conjunto nacional de pop rock por el Instituto Nacional de Cultura. También está la banda homenaje Un Día en la Vida, fundada hace 34 años, y los imitadores de “Yo Soy The Beatles”, quienes continúan dando giras a nivel nacional. Los programas musicales de igual manera se unieron a la imparable ola beatlemaníaca con programas íntegros dedicados a los “fab four”, como “La Hora de Los Beatles” de Radio Mágica.

Aunque no pudimos disfrutar en Perú del cuarteto completo, recibir a Paul McCartney en 2011 y 2014 y a Ringo Starr en 2013 fue un grato acercamiento a su grandeza. Y el concierto de “Macca” en el Estadio Nacional para octubre próximo —con entradas ya agotadas— solo confirma que la influencia de su legado se encuentra presente en nuestros días y que la beatlemanía está más viva que nunca.