Después de 10 años de ausencia, Paul McCartney, uno de los músicos más influyentes y prolíficos en la historia del rock, regresa a Lima. El célebre cantante británico, conocido por ser miembro fundador de The Beatles, la icónica banda que revolucionó el género en la década de 1960, se presentará el próximo domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional.

Con 60 discos de oro, más de 100 millones de álbumes vendidos, casi 80 nominaciones a los Grammy y 21 estatuillas [tanto individualmente como con The Beatles], la superestrella británica llegará a nuestro país como parte de su tour mundial “Got Back”. Después de tanta espera, este tour finalmente lo trae de regreso a Sudamérica.

Paul McCartney lanzó “Got Back” en 2022, ofreciendo 16 espectaculares presentaciones en los EE. UU. antes de encabezar el festival de Glastonbury en junio del mismo año. Su actuación en Glastonbury fue aclamada por The British Times, que la describió como “el mejor concierto de la historia”.

En su show en Lima, ‘Macca’ interpretará canciones de su último trabajo musical, así como sus éxitos más emblemáticos: “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchos más.

¡Hola peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto¨, fue el mensaje que envío McCartney a sus fans de Perú.

Paul McCartney, el legendario artista exintegrante de una de las bandas más grandes de la historia, The Beatles, se presentará el próximo domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional. (Foto: Masterlive)

Sus encuentros con Perú

El legendario artista visitó por primera vez nuestro país en el 2011. En aquella ocasión fue captado manejando bicicleta de incógnito por el malecón de Miraflores. En diálogo con este Diario, el músico dijo sobre esa ocasión: “El concierto fue genial (en el Estadio Monumental), el público lo fue más. Tengo muy buenos recuerdos de Lima”.

En el 2014, McCartney volvió para presentarse en el Estadio Nacional y promocionar “New”, su último disco por aquel entonces.

McCartney fue integrante de una de las bandas más grandes de la historia, The Beatles. Ha compuesto canciones que se han convertido en himnos para al menos tres generaciones y es un músico excepcional: canta, toca el bajo, la guitarra y el piano con gran maestría.

Honores de un caballero

En 1996, la reina Isabel II de Inglaterra lo nombró Caballero del Imperio Británico. Desde entonces, posee el título de “Sir”, fue nombrado miembro del Royal College of Music, recibió los honores del Kennedy Center y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, en 2010, el presidente Barack Obama le otorgó el Premio Gershwin, el mayor reconocimiento que puede recibir un músico en Estados Unidos. McCartney fue el primer no estadounidense en recibir este honor.

Fortuna incalculable

Según el ranking anual de multimillonarios del Reino Unido, publicado por el Sunday Times, Paul McCartney se ha convertido en el primer músico británico en amasar una fortuna de 1.000 millones de libras.

Según este ránking de las 350 personas más ricas del país, Paul McCartney, que cumple 82 años este 18 de junio, contaría con una fortuna de 1.000 millones de libras (1.267 millones de dólares), lo que le permitió ascender al puesto 165 de esa lista, recogiendo los frutos de sus múltiples conciertos y sus derechos de autor.

Paul McCartney siempre ha dejado claro que no trabaja en la música, sino que toca música, y que esto debería ser divertido. Y así ha sido para él durante más de seis décadas.

Las entradas para el show del artista británico en el Estadio Nacional, el próximo 27 de octubre, estarán a la venta en Teleticket, con un súper descuento con tarjetas Interbank este 14 y 15 de junio.