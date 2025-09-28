No cabe duda de que Pablo Villanueva, conocido popularmente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Con un humor irreverente, le ha permitido formar parte de grandes producciones nacionales, ganándose el cariño de todo el público. De hecho, es reconocido como una leyenda del arte y un ícono cultural en el Perú, con la capacidad de conectar a distintas generaciones a través de su música y su humor. Sin embargo, uno de los momentos más memorables de la televisión peruana lo protagonizó el humorista y Jimmy Santi, quienes tuvieron una controversial pelea en vivo en el programa de Magaly Medina. Aunque, tiempo después, el popular ‘Melcocha’ hizo una inesperada confesión que dejó sorprendidos a muchos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE LA PELEA ENTRE ‘MELCOCHITA’ Y JIMMY SANTI?

El 1 de noviembre de 2006, ‘Melcochita’ y Jimmy Santi protagonizaron una discusión que llegó a los golpes en pleno programa en vivo. Todo inició cuando el cómico le hizo una mala broma al popular ‘Chin chin’, lo que generó su molestia e incluso amenazó con pegarle si en un momento se juntan. Pues, esto lo hizo posible Magaly Medina, quien tuvo como invitados a ambos en el set. Desde el arranque de la transmisión quedaron en evidencia las tensiones entre los cantantes, lo que despertó gran expectativa entre los televidentes.

@showpeoficial_ ⚡🤯 MOMENTAZO EN LA TV PERUANA 🤯⚡ En noviembre del 2006, el set de Magaly TV se convirtió en ring cuando Jimmy Santy y Melcochita casi se van a los golpes 😱. Las viejas rencillas entre ambos explotaron en vivo con insultos y amenazas… pero al final, el humor de Melcochita logró calmar la tensión. 🎭📺 👉 ¿Tú recuerdas este divertido encontronazo en la tele? #MagalyTV #Melcochita #JimmySanty #TVPeruana #Momentazos #FarandulaPeruana #showpe ♬ sonido original - Showpe

Mientras continuaba la entrevista en el programa de la ‘Urraca’, Melcochita recordó episodios del pasado relacionados con Santi, lo que desató la molestia del reconocido artista. De hecho, la tensión aumentó al punto de que Santi terminó lanzando insultos y agrediéndolo físicamente debido a la provocación del cómico. “Qué pena me das. Es imposible que el agua se mezcle con el aceite y este señor es un corriente. Eres un corriente ‘Melcocha’, aprende a hablar. Habla despacio, callejonero. ¡Cállate la boca ya carajo, ya me cansaste! ¡Cállate la boca porque me estás cansando! Peleador de la calle. Me cansa y aburre, al señor nunca lo he ofendido“, dijo Jimmy.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE SU POLÉMICA PELEA CON JIMMY SANTI?

En una reciente entrevista para el podcast ‘Ellos y ellas’, el popular ‘Melcochita’ recordó su anecdótica pelea con Jimmy Santi en el 2006. A pesar de que en la actualidad ambos se consideran muy buenos amigos, hace casi dos décadas el sonero y el cantante de la nueva ola tuvieron una acalorada discusión que llegó a los golpes en pleno programa en vivo de “Magaly TeVe”. Esto generó que se acapare las principales portadas de los medios de espectáculos y reacciones de los televidentes en ese momento.

No obstante, el cómico de 89 años reveló que aquella pelea con Santi fue armada con el objetivo de brindar espectáculo al público. Según ‘Melcocha’, Magaly Medina les pidió que protagonizaran un escándalo en su set de televisión, aprovechando las rencillas que ambos mantenían. “Nosotros somos actores, entonces, ¿quién sale gozando, yo o el televidente? (...) Sí, fue armado. Lo que no fue preparado fue de este moreno Angobaldo que lo vacilaba“, contó el humorista.