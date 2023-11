Algunas de sus fotos, como la que ilustra esta nota, parecen generadas por inteligencia artificial. Como si una combinación de algoritmos hubiera traído de vuelta a la vida a John Lennon, el icónico vocalista de The Beatles.

Pero no. Lo que vemos en realidad es un trabajo ‘old school’ de caracterización: el peinadito ‘mod’, las gafas redondas, y un natural parecido físico que se nota sobre todo en la nariz prominente y el mentón afilado. Así es Javier Parisi (Buenos Aires, 1980), argentino considerado como el mejor imitador de Lennon del mundo.

“Yo descubrí a los Beatles cuando tenía ocho años, y me volaron la cabeza –nos cuenta a través de Zoom este clon del cantante de “Imagine”–. Le pedí a mi madre que quería estudiar inglés y guitarra por ellos. Pero no fue hasta que cumplí 16 o 17 años que un amigo me hizo notar mi parecido con Lennon. Luego formé una banda tributo con unos amigos del barrio, la voz se fue dando, empecé a preparar al personaje a nivel actoral, y hasta trabajé con un ‘coach’ de inglés para encontrar su tono de voz al hablar y cantar. Así se dio el perfeccionamiento. Ya son 20 años de eso”.

Antes, Parisi era un miloficios. “He hecho de todo para ganarme el mango, como decimos en Argentina. Pintaba casas, era mensajero, y lo ganado lo invertía en comprar instrumentos, vestuario, etc.”, afirma. Hoy se da el lujo de vivir de su imitación de Lennon. El destino y la constancia lo han llevado a grabar documentales, películas de ficción, comerciales y, claro está, a ir de gira por el mundo llevando su concierto tributo.

Algo de lo que no se agota ni aburre, por cierto. “A veces me preguntan si me cansa cantar ‘She Loves You’ 200 veces. Y no, para nada. Porque no soy alguien que haga esto a la fuerza. Soy un admirador que tiene la posibilidad de cantar las canciones que ama arriba de un escenario. Soy el chico de ocho años que quería aprender el idioma solo para eso. Y lo disfruto muchísimo”.

Javier Parisi tiene 43 años y actualmente se dedica íntegramente a la imitación de John Lennon en conciertos, películas, comerciales y más. (Foto: Gabriel Machado)

DE LANÚS A LIVERPOOL

Con el peluquín puesto, Parisi también podría pasar como un mal imitador de Javier Milei. Y pensando en eso es que le preguntamos por el recién electo presidente de su país, aunque él prefiere no hablar abiertamente de política. “Argentina está viviendo una situación muy difícil desde hace ya mucho tiempo. Entonces creo que la gente terminó decidiendo por lo distinto; si querés resultados diferentes, tenés que elegir el camino diferente. Y bueno, esperemos que Dios se acuerde de nosotros”, comenta.

En donde sí tiene preferencias claras es en el fútbol. Hincha a muerte de Lanús, Parisi suele llevar la camiseta y bandera granates en todas sus giras, incluso en el mítico The Cavern Club de Liverpool, lugar donde los Beatles comenzaron a cimentar su fama. Hasta allí ha llegado gracias a su asombrosa similitud con el buen John.

“El cariño que he recibido por parte del círculo íntimo de John también es maravilloso –afirma el artista de 43 años–. Por ejemplo, llegué a conocer Helen Anderson, la diseñadora de los gorros de Lennon y una de sus mejores amigas. Yo le compré un gorro, ella subió una foto mía en su Instagram, y el hijo de Lennon, Julian, le comentó la foto diciendo ‘I love him’ (‘lo amo’). Desde ese día Julian también me comenzó a seguir en redes y siempre reacciona a mis fotos imitando a su papá”.

¿Su canción favorita de Lennon con The Beatles? “In My Life”. ¿Y de su etapa solista? “Imagine”, por supuesto, pero también “(Just Like) Starting Over”, tema con el que siente una gran conexión. De hecho, las coincidencias entre imitador e imitado llegan al punto de que Parisi nació en 1980, el mismo año en que Lennon fue asesinado cuando Mark David Chapman le asestó cuatro balazos por la espalda.

Trágico episodio que le sirve a Parisi para marcar distancias de los irracionales fanatismos. “Algo que me dijo su familia es que no veían en mí a un loco que se cree Lennon las 24 horas –advierte–. Lo recreo cuando es necesario, porque es un trabajo artístico. Después sigo siendo Javier”.