Dentro de la mente del director Eli Roth, existe un rincón especial reservado para las cintas de terror, donde asesinos “creativos” despliegan nuevas formas de ejercer la violencia contra sus victimas. Ahora, Roth traslada su oscuro enfoque a una poco explorada festividad norteamericana en su nueva cinta “Viernes negro” (“Thanksgiving”). En esta ocasión, un nuevo asesino slasher emerge con ganas de ganarse un lugar entre íconos como Jason Voorhes, Michael Myers o Freddy Krueger.

“Este es el Freddy Krueger de las nuevas generaciones, un Ghostface en toda regla que busca sembrar el terror por motivos bien o mal explicados. Lo que busco es que los niños de 15 años se apropien de la película y digan: ‘Ese es el asesino de nuestra generación’”, comenta Eli Roth en una entrevista con El Comercio.

"Hostel" ( 2005 ), de Eli Roth, dividió a la crítica al momento de su estreno. Por su alto contenido gore fue censurada en muchos países. [Foto:Fotograma de "Hostel"]

“Viernes negro” ocurre en Plymouth, Massachusetts, donde nació el Día de Acción de Gracias. Allí un asesino en serie vestido como el peregrino John Carver (un personaje histórico) desata el caos en un supermercado local. Después de varios asesinatos, la narrativa se aparta de la típica historia festiva y sumerge a la audiencia en un escenario aterrador durante las caóticas compras del Black Friday.

Aunque la temporada suele estar repleta de películas sobre festividades llenas de alegría, Roth ha optado por explorar el lado oscuro de Acción de Gracias, no como un homenaje a los slashers “Black Christmas” y “Halloween”, sino para inyectar horror a una festividad en apariencia inocente. Al mejor estilo de otras películas del director como “Cabin Fever” y “Hostel”, combina el terror con la comedia.

Imagen del fake trailer de Grindhouse que después de 15 años se convertiría en una cinta dirigida por Eli Roth

“Siempre creo que hay un toque de humor porque son cosas reales, y aunque las muertes nunca son una broma, tengo un sentido muy peculiar de humor. Siempre quiero ir un poco más lejos; incluso si la muerte es brutal, encontraré un elemento divertido porque es parte de mi personalidad”, confiesa el cineasta.

Pero, ¿por qué lanzar una película de terror a las puertas de Navidad y a finales de Halloween? “Cada día festivo tiene su propia película de terror, excepto Acción de Gracias. Noviembre siempre fue para mí el mes más triste porque no había películas de terror, solo navideñas y familiares, entonces no había mejor momento”, explica Roth, quien prefiere crear una película original en lugar de dar continuidad a sagas conocidas. “Me gustan las nuevas, los reboots cuando están bien hechos, pero no los veo tan interesantes como un concepto original. Siempre busco películas con temas originales de todas partes del mundo, me gusta distraerme así”, agrega.

Escena extraida de “Thanksgiving” que es una réplica de un parte del trailer en Grindhouse

El Origen

La película tiene sus raíces en un tráiler falso presentado en “Grindhouse”, la colaboración de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino en 2007. “Thanksgiving” se suma a la lista de tráileres falsos que han cobrado vida como largometrajes, demostrando que la idea de Roth ha madurado con el tiempo. “Mi mejor amigo Jeff y yo soñábamos con la idea de tener un asesino de terror en noviembre, y Quentin me pidió que hiciera un tráiler falso, y dije, ya lo tengo: Thanksgiving. Es la película que siempre quise hacer. Esta es una idea que he tenido desde los 12 años”, menciona Roth, quien esperó 15 años desde la salida del tráiler falso para poder estrenar esta cinta.

La necesidad de continuar con el proyecto surge como parte del deseo del director desde su perspectiva como consumidor de cintas de terror, algo que, para el cineasta, pierde vigencia cada día debido a la falta de creatividad al revivir una y otra vez al mismo asesino, asesinado por otro director. “El cine de terror necesita nuevos asesinos que hagan las ‘cosas’ de manera más creativa. No podemos seguir repitiendo los mismos asesinos una y otra vez. Creo que la gente está cansada de eso”, enfatiza Roth.

Al abordar el tema de los nuevos asesinos en el cine de terror, Roth destaca la importancia de la originalidad y la necesidad de presentar personajes frescos. En sus propias palabras, “Quiero que los niños de 15 años se apropien de la película y digan: ‘Ese es el asesino de nuestra generación’”, sentencia el cineasta que espera los resultados en taquilla para continuar con la venganza implacable de su criatura.